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Marinha e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional assinam protocolo histórico para atuação na prevenção de desastres naturais

A Marinha do Brasil (MB) e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) assinaram, ontem, segunda-feira, 08, um protocolo de intenções para ampliar a cooperação na prevenção, no monitoramento e na resposta a desastres naturais. O evento, realizado na sede da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana (AP), contou com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes e do Comandante da MB, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. “É um documento histórico que representa um compromisso com o fortalecimento da soberania do Brasil e da integração das políticas públicas de desenvolvimento regional, de proteção e de defesa civil. Com certeza a cada dia seremos mais gigantes, com uma Marinha forte cumprindo seu papel”, destacou o ministro Waldez Góes.

O acordo fortalece a integração entre as instituições em ações de enfrentamento a catástrofes climáticas, com foco no apoio às comunidades e no desenvolvimento da atividade aquaviária. A MB colocará à disposição seus meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, reconhecidos pela flexibilidade, mobilidade e capacidade de pronta resposta em diferentes cenários operacionais. “Ao congregar capacidades navais, expertise institucional e vocação humanitária, a cooperação com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é um instrumento vital para a construção de mecanismos que propiciem segurança, resiliência e prosperidade, além de amparo à população vulnerável e estímulo ao desenvolvimento da atividade marinha”, reforçou o Comandante da Marinha do Brasil.

A iniciativa também reforça o emprego da Força em emergências e situações de calamidade pública — capacidade demonstrada em operações recentes, como o apoio às populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, e em São Sebastião (SP), em 2023. Durante a cerimônia, 30 novos aquaviários também receberam a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), documento que os habilita ao trabalho embarcado. O Comandante da MB ressaltou a importância da capacitação: “O Brasil tem crescido enormemente em suas atividades marítimas, e é importante que tenhamos capacitação de pessoal para que, efetivamente, sejam empregados nessas atividades. A formatura de 30 profissionais aquaviários significa geração de emprego, renda e vida digna para a população.”

Fonte: Ascom/4ºDN

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