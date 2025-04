Equatorial Pará realiza ações da E+ Caravana em Belém e em Ananindeua

Ações começam na segunda-feira 28 de abril, e seguem até o dia 2 de maio, exceto no dia 1º, feriado do dia do trabalho

A Equatorial Pará inicia nesta segunda-feira, 28 de abril, mais uma série de atendimentos da E+ Caravana, que, desta vez, realiza atendimentos nos bairros da Sacramenta e Guamá, em Belém, e nos bairros do Aurá e no Centro, em Ananindeua.

Durante os serviços, serão oferecidos serviços de negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, além do cadastro na promoção Energia em Dia, que segue para a reta final.

De acordo a Gerente de Relacionamento da Equatorial Pará, Luciana Carmo, as ações tem o objetivo de aproximar, ainda mais, os serviços da Equatorial Pará dos clientes que estão nos bairros dos municípios.

“Além de ficarmos mais perto das pessoas, nossos serviços visam estreitar as relações e levar os diversos benefícios que estão nas agências e podem estar cada vez mais próximos dos nossos clientes”, colocou.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Confira a programação das próximas edições do E+ Caravana:

Data: De 28/04 a 02/05 (exceto dia 1º de Maio – Dia do Trabalhador)

Horário: 8h30 às 12h – 14h às 16h

1 – E+ Caravana – Guamá

Local: Associação dos Moradores da Augusto Corrêa (AMAC)

Endereço: Rua Augusto Corrêa, 26 – Guamá

2 – E+ Caravana – Sacramenta

Local: Centro Comunitário São José

Endereço: Passagem São José, 43 – Sacramenta

3 – E+ Caravana – Centro de Ananindeua

Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT)

Endereço: Avenida Cláudio Sanders, 102 – Centro

4 – E+ Caravana – Aurá

Local: Residencial Torres do Aurá

Endereço: Rua Traviata, sn – Aurá