Jader Filho e Keniston aceleram obras no Pará com pacote de moradia, saneamento e regularização fundiária

Em agenda intensa pelo Pará nos últimos dias, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o deputado federal Keniston Braga, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, protagonizaram uma série de entregas e anúncios que consolidam o estado como prioridade na política urbana federal.

O principal eixo da agenda foi a habitação. Apenas nesta semana, o programa Minha Casa, Minha Vida viabilizou a entrega de 1.408 unidades habitacionais em Santarém, dentro de um total de 2.215 moradias entregues no país.

Os números reforçam a expansão do programa no estado, que deve alcançar 18 mil moradias contratadas em 2026, segundo projeção do Ministério das Cidades. Trata-se de um salto significativo em relação aos anos anteriores. Durante as agendas, o ministro destacou o papel estratégico do Pará dentro da nova fase da política habitacional brasileira. “2026 será o maior ano da habitação da história do Brasil, com impacto direto na geração de emprego e renda”, afirmou.

Além das entregas, a comitiva também avançou em outras frentes estruturantes. Foram assinadas ordens de serviço para obras de saneamento básico, dentro de um pacote nacional que já soma mais de R$ 60 bilhões em investimentos, com foco na ampliação do acesso à água tratada e esgotamento sanitário.

A regularização fundiária também entrou no balanço da agenda, com a entrega de títulos de posse de terra a famílias paraenses, uma medida considerada essencial para garantir segurança jurídica e acesso a políticas públicas.

Para Keniston Braga, a atuação conjunta entre o Ministério das Cidades e a Câmara dos Deputados tem sido determinante para acelerar os resultados. “O Pará está vivendo um novo momento. Estamos tirando projetos do papel e garantindo que os investimentos cheguem na ponta, onde as pessoas realmente precisam”, afirmou.

O deputado também ressaltou o impacto direto das ações no cotidiano da população. “Moradia, saneamento e regularização fundiária não são apenas obras, são dignidade. É isso que estamos levando para milhares de famílias paraenses”, completou.

A agenda reforça o protagonismo do estado dentro da estratégia nacional de desenvolvimento urbano, com foco especial nas regiões Norte e Nordeste, historicamente menos atendidas. Com obras em andamento, novos contratos previstos e entregas já concretizadas, o balanço dos últimos dias aponta para uma atuação integrada entre governo federal e representantes do Pará e sinaliza que a habitação deve seguir como um dos principais motores de investimento e transformação social no estado ao longo de 2026.

Fonte e imagem: Assessoria parlamentar