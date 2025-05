Com doação de computadores, jovens de Gurupá concluem curso de informática e celebram inclusão digital

Alunos do município de Gurupá, no Pará, celebraram a conclusão de um curso de informática básica graças à chegada de computadores doados pelo Governo Federal. A iniciativa faz parte do programa “Computadores para Inclusão”, que tem como foco promover a inclusão digital e o reaproveitamento sustentável de equipamentos eletroeletrônicos.

A doação foi viabilizada com o apoio do senador Jader Barbalho, que indicou 40 municípios paraenses para receberem os equipamentos. Em Gurupá, 10 computadores foram destinados ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), onde uma turma de 20 adolescentes concluiu sua formação na área de informática.

“Recebi com enorme satisfação a mensagem desses jovens formandos. É uma grande alegria ver a educação e a inclusão digital chegando aos nossos municípios”, destacou o senador, que também parabenizou a prefeita Iracilda Alho e o vice-prefeito Roselio Pureza.

Além de Gurupá, outras cidades também foram beneficiadas, como Óbidos, Nova Maracanã e Afuá. Os computadores, recondicionados a partir de doações de órgãos públicos e instituições financeiras, ajudam a transformar vidas e a reduzir o impacto ambiental do descarte eletrônico.

O programa já distribuiu mais de 32,9 mil equipamentos a 717 municípios brasileiros. Além de promover o acesso à tecnologia, a iniciativa também oferece formação técnica gratuita para jovens em situação de vulnerabilidade social, unindo educação, sustentabilidade e cidadania.

Imagem: Divulgação Instagram