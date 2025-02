Jogos de Paris 2024: fabricante substituirá medalhas danificadas

Esse número representa 4% do total de medalhas distribuídas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados na França.

A Casa da Moeda de Paris (‘La Monnaie’) anunciou que recebeu 220 pedidos de substituição de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após atletas relatarem defeitos. O número representa 4% do total de medalhas produzidas para o evento. A instituição, responsável pela fabricação das medalhas, informou a AFP sobre os pedidos nesta sexta-feira (28).

Vários atletas que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 compartilharam fotos de suas medalhas com defeitos nas redes sociais. As imagens revelam imperfeições nas medalhas, como arranhões, amassados e outros danos.

Nyjah Huston, medalhista de bronze na modalidade “skateboard street” nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, expressou publicamente sua insatisfação com a qualidade de sua medalha. Segundo o atleta americano, a medalha de bronze apresenta sinais de desgaste e danos, aparentando ter passado por “uma guerra”.

A Casa da Moeda de Paris (“La Monnaie”), responsável pela produção e controle de qualidade das medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, optou por utilizar o termo “deterioradas” para descrever as medalhas com defeitos, em vez de “defeituosas”.

As medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram criadas com um design inovador e materiais de alta qualidade, combinando tradição e modernidade.

Fabricação

Produção: A fabricação das medalhas de ouro, prata e bronze foi realizada pela instituição pública francesa La Monnaie de Paris (Casa da Moeda).

Especificações

Dimensões:

Diâmetro: 85 milímetros

Espessura: 9,2 milímetros

Pesos:

Ouro: 529 gramas

Prata: 525 gramas

Bronze: 455 gramas

Detalhes sobre as medalhas

• As medalhas de ouro são compostas majoritariamente de prata, com um revestimento de ouro.

• As medalhas de prata são feitas de prata pura.

• As medalhas de bronze são compostas por uma liga de cobre e zinco.

• O ferro da Torre Eiffel está presente em um hexágono no centro de cada medalha.



Essas características tornam as medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 únicas e memoráveis, representando um marco na história do esporte.

Foto: Reprodução/Instagram