Lanterna do Brasileiro, Sport oficializa chegada do técnico Daniel Paulista

Treinador retorna ao Leão após passagem pelo Remo

João Marcelo Cardoso e Rômulo Giacomin, Guilherme Souza, da Itatiaia

O Sport oficializou, na manhã deste sábado (7), a contratação do treinador Daniel Paulista, que estava no Remo. O vínculo do novo comandante do Leão é válido até o fim de 2025.

O clube pernambucano pagou a multa rescisória do técnico, que informou a saída do clube paraense nessa sexta-feira (6). A Itatiaia apurou que, ao todo, o Sport pagará R$ 500 mil ao Remo, sendo R$ 400 mil referentes a Daniel Paulista e R$ 100 mil para a comissão técnica.

Em comunicado divulgado pelo Sport, o treinador se disse motivado com o retorno para o clube. Ele estava no elenco do Leão no título da Copa do Brasil em 2008.

“Estou muito feliz em mais uma vez poder vestir a camisa do Sport. Estou motivado para mais essa missão. Temos obstáculos e desafios pela frente, mas o Sport já provou que pode superar qualquer um. É uma honra enorme para mim estar novamente com o manto sagrado. Vamos trabalhar muito”, iniciou.

“Fico muito feliz de me reencontrar com a torcida rubro-negra. O Sport é a minha casa e tenho certeza que temos tudo para fazer um ótimo trabalho. Conto muito com o apoio do torcedor, como sempre foi desde o meu primeiro dia no clube, em 2008. Começamos a escrever uma linda história ali e estou aqui novamente para fazer mais”, concluiu.

Além de Daniel, chegam ao Sport o auxiliar técnico Eudes Pedro e o preparador físico Rodolfo Mancha.

• Divulgação/Sport