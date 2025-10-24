Laudo aponta intoxicação por monóxido de carbono como causa da morte de modelo e filha no Rio

O laudo pericial oficial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) indicou que a modelo Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e sua filha Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono em seu apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca.

Segundo o laudo, foram encontradas irregularidades nas instalações de gás do imóvel.

No entanto, para a adolescente as conclusões foram mais limitadas, em razão do estado avançado de decomposição do corpo no momento da perícia o que impossibilitou a determinação completa da causa da morte para ela.

As vítimas foram vistas pela última vez com vida em 5 de outubro e os corpos foram localizados no dia 9 ou 10 do mesmo mês, dentro do apartamento das duas. A perícia não identificou sinais de arrombamento ou violência.

O caso segue sob investigação, com foco em confirmar a origem das falhas nas instalações de gás e se há outros fatores contributivos para o desfecho trágico.

Imagem: Reprodução Redes Sociais