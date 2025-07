Lenda do heavy metal, Ozzy Osbourne morre aos 76 anos e deixa legado eterno no rock

Morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, o cantor britânico Ozzy Osbourne, um dos nomes mais influentes da história do rock. Conhecido como “Príncipe das Trevas”, ele foi o vocalista original do Black Sabbath, banda que revolucionou a música com a criação do heavy metal nos anos 1970. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada por meio de um comunicado da família: “É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

John Michael Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e começou a carreira ainda jovem, em uma cidade operária e marcada pela dureza da vida industrial. Com o Black Sabbath, gravou álbuns que mudaram os rumos do rock, como Paranoid (1970) e Master of Reality (1971), criando sonoridades mais sombrias, letras densas e riffs pesados que deram origem ao heavy metal como conhecemos hoje.

Após sair da banda em 1979, Ozzy lançou uma bem-sucedida carreira solo, com clássicos como Crazy Train, Mr. Crowley e No More Tears. Seu estilo inconfundível, misturando peso, teatralidade e um certo humor sombrio, conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. Carismático e imprevisível, tornou-se uma figura cultuada também fora dos palcos.

Nos anos 2000, ele ganhou ainda mais notoriedade ao protagonizar o reality show The Osbournes, exibido na MTV americana entre 2002 e 2005, que mostrava de forma bem-humorada os bastidores da vida em família com a esposa Sharon e os filhos.

Apesar da fama de “imortal do rock”, Ozzy enfrentava graves problemas de saúde nos últimos anos. Em 2019, foi diagnosticado com Parkinson e passou por uma série de cirurgias que comprometeram sua mobilidade. Chegou a declarar que não conseguia mais andar e que estava se afastando dos palcos definitivamente. Ainda assim, mantinha o espírito combativo e o senso de humor que o tornaram único. “Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo… vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui”, disse em uma entrevista recente.

O Último Grito de Ozzy: como foi o show histórico que encerrou sua carreira

Mesmo com as limitações físicas, Ozzy protagonizou um último ato histórico. No dia 5 de julho deste ano, apenas semanas antes de sua morte, ele realizou seu derradeiro show no estádio Villa Park, em Birmingham sua cidade natal. O evento, intitulado Back to the Beginning, reuniu a formação original do Black Sabbath após mais de 20 anos, além de grandes nomes do rock mundial, como Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera e muitos outros.

Com mais de 10 horas de duração, o show foi apresentado por Jason Momoa e teve direção musical de Tom Morello. Um trono com encosto em formato de morcego foi o palco de Ozzy, que cantou cinco músicas marcantes de sua carreira solo, emocionando o público. A apresentação também teve caráter beneficente: cerca de £140 milhões arrecadados foram doados a instituições de caridade, incluindo uma especializada no tratamento do Parkinson.

A noite entrou para a história como a maior celebração do heavy metal já realizada com direito a pedido de casamento da filha de Ozzy, Kelly Osbourne, a aparição especial de Jack Black e homenagens visuais espalhadas por toda a cidade de Birmingham. Um filme sobre o show, Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, será lançado nos cinemas em 2026.

Em 2018, durante passagem pelo Brasil, Ozzy falou sobre o desgaste após quase 50 anos na estrada. “Me sinto como rato em uma roda. Perdi meus filhos crescendo enquanto viajava. Só quero ficar mais em casa agora”, comentou na época.

Ícone do rock, símbolo de irreverência e resistência, Ozzy Osbourne deixa sua esposa Sharon e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot. Seu nome está eternizado na história da música e sua voz continua ecoando nas guitarras pesadas, nos palcos e nos corações de milhões de fãs pelo mundo.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução Twitter