LITERATURA – E ele quer se parecer (mais ainda) comigo

Já estou com mais de cinqüenta anos e há mais de dez com os cabelos quase totalmente brancos, encanecidos, como mencionado na Bíblia e por alguns poetas. Antes dos vinte, os primeiros fios brancos começaram a surgir. Com mais de trinta, passei a arrancar os então indesejáveis fios brancos. Minha filha Robina com seus oito anos, usando uma pinça, chegou a dar uma ajuda nessa tarefa inglória, mas acabei desistindo, pois, se fosse tirar todos os brancos, acabaria meio calvo. Lá pelos quarenta comecei a tingi-los, me dando a essa sacrificante e incômoda empreitada por uns oito anos. Dava uma geral todo mês, e uma parcial por semana, fora os retoques de três ou quatro dias para não ficar com aquela tira branca nas raízes capilares. Ufa! Um dia, antes de completar cinquenta, desisti. Fui a um salão e mandei passar a máquina 4 (para não pelar), constatando ao final que estavam irremediavelmente brancos. Para essa decisão tive a contribuição de alguns famosos, no final do século passado, assumindo suas cãs e assim saudados pelo sexo oposto. Dentre esses, o ator Richard Gere, e por aqui, o cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Fico nesses dois nomes para não me estender, dos quais não tenho nem de longe os dotes de atração física, mas quando apareci de cabeça branca grande número de amigas, incluindo irmãs, mãe e filha, aprovaram o new look. Minha então noiva foi a mais entusiasta com meu novo visual. Não sei se para agradar. Depois vieram mais dois filhos! O mais velho dessa nova fase está com menos de quatro anos e o caçula com menos de um. Dois dias antecedendo as últimas eleições municipais, eu, eles e a mãe, viajamos até uma pequena cidade a 150 quilômetros de Belém, onde moram os pais dela e onde ele iria votar. No dia seguinte retornei à capital para realizar algumas tarefas, inclusive votar. E à noite, quando telefonei para obter notícias e sufocar a saudade, a mãe dos meninos ao passar a resenha do dia, contou um fato relevantíssimo no âmbito familiar, a motivar este texto. Disse ela que nosso filho Jordão, o de três anos, que como os outros irmãos se parece comigo, inclusive em algumas de suas atitudes, a certa altura sumira de seu controle visual, sendo encontrado, momentos depois, no quarto da tia, com a cabeça totalmente branca de talco que ele mesmo lançara. E ao ser indagado por que agira de tal forma, a resposta veio imediata: “Mãe, tô pintando meus cabelos de branco; quero ficar igual meu pai”. Sua mãe disse que, docemente lhe explicou, que quando ficasse adulto nem precisaria fazer aquilo. Mas ele queria efeito imediato! Enquanto acordado eu ria, um pouco envaidecido, toda vez que lembrava do episódio. Não é todo dia que se recebe, indireta e sinceramente, um elogio desses, quando alguém, que é um filho criança, quer ficar igual a você, numa conclusão pessoal de que a admiração é inconteste. Lembrei do poeta Gonzaguinha, que em uma de suas canções disse ficar “com a pureza da resposta das crianças”. Foi um dos melhores elogios que recebi de filho criança e que já está bem guardadinho no museu da Terra do Coração, para ser lembrado vida afora. Naquela noite, antes de dormir, eu ainda lembrava e imaginava a cena. Ele quer se parecer, mais ainda, comigo! Sorrindo peguei no sono, feliz da vida!

13/10/2008

Por: Roberto Pimentel (pimentelrm@yahoo.com.br)

*O autor é advogado, delegado de Polícia aposentado, especializado em meio ambiente, radialista e escritor. Escreve toda quinta-feira neste espaço de A PROVÍNCIA DO PARÁ