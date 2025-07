Mãe é presa suspeita de matar o próprio filho de 2 anos no sudeste do Pará

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (21), suspeita de matar o filho de apenas dois anos no município de Curionópolis, no sudeste do Pará. O menino, identificado como Davi, foi encontrado sem vida com sinais de agressão, incluindo o pescoço quebrado e cortes profundos no corpo.

Segundo a Polícia Civil, foi a própria mãe quem acionou a Polícia Militar, alegando que a criança teria desmaiado após tomar um remédio. No entanto, os peritos identificaram evidências de violência e possíveis sinais de tortura.

O Samu foi até a casa da família, mas constatou que Davi já estava morto. A perícia apontou diversas lesões pelo corpo da criança, o que contradiz a versão da mãe. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas para exames mais detalhados.

A mulher foi encaminhada para a 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, onde permanece presa e à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e se há outras pessoas envolvidas.

Imagem: Roberto Gardinalli