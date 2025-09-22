Mais de 1.100 moradores de Icoaraci recebem óculos de grau gratuitos pelo programa “Por Todas Elas”

Mais de 1.100 novos óculos de grau começaram a ser entregues nesta segunda-feira (22/09) aos moradores de Icoaraci pelo governo do Pará, por meio do programa Por Todas Elas. O atendimento decorre de consultas e exames oftalmológicos realizados no dia 18 de agosto, na Igreja Matriz de Icoaraci.

A ação alcançou 1.111 pessoas, muitas delas relatando melhora significativa na visão. É o caso de Jaqueline Monteiro, dona de casa, que disse: “Agora estou lendo esse papel e enxergando até as letras mais miúdas. Está perfeito.” Outra contemplada, Iracy Batista, moradora de Outeiro, relembrou que usava óculos genéricos e que os novos lentes farão diferença no dia a dia.

A vice-governadora Hana Ghassan, idealizadora e coordenadora do programa, destacou que muitos beneficiados não teriam condições de comprar óculos se não fosse essa iniciativa. Ela afirmou que cada óculos entregue representa mais saúde, dignidade e qualidade de vida.

O Por Todas Elas foi lançado em 2024 e já soma mais de 170 mil atendimentos em todo o Pará, com oferta gratuita de mais de 30 tipos de serviços nas áreas de saúde, cidadania e lazer. A meta é levar o cuidado para perto de quem mais precisa, especialmente mulheres e suas famílias.

Quem participou da ação em Icoaraci e não conseguiu retirar os óculos nesta segunda, pode buscá-los na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, localizada na Estrada do Bengui, ao lado do Parque de Retenção do Detran, apresentando documento de identidade. Há também opção de ajustes ou correções para os óculos no mesmo local.

Imagem: Agência Pará