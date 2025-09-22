Capanema assegura recursos do Novo PAC Seleções com apoio do Governo Federal

O prefeito de Capanema, Claudionor Moreira, participou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro das Cidades Jader Filho, no último dia 18, em Brasília (DF), no Palácio do Planalto, do anúncio dos resultados do Novo PAC Seleções para drenagem urbana e contenção de encostas. O município do nordeste paraense está entre as 29 cidades do Pará beneficiadas com os investimentos. O objetivo do programa é reduzir a vulnerabilidade de populações que vivem em áreas de risco, reforçando a capacidade de resposta do país a eventos climáticos extremos.

Segundo o gestor, esses recursos, no valor de R$ 25 milhões, irão garantir a prevenção de acidentes, evitando desastres e ampliando a segurança das famílias capanemenses.

“Esses recursos serão essenciais para obras de drenagem em Capanema. Essa conquista vai permitir a ampliação da infraestrutura da cidade, trazendo segurança contra os impactos das fortes chuvas e garantindo mais qualidade de vida para os nossos moradores, que convivem com a realidade dos alagamentos. A drenagem impedirá que as famílias tenham seus lares invadidos pela água e a contenção das encostas irá garantir segurança a comunidades que vivem sob ameaça permanente, devolvendo tranquilidade e dignidade a essas pessoas”, ressaltou Claudionor.

O prefeito vem se destacando entre as maiores lideranças municipais do Estado por sua atuação na busca de melhorias concretas para sua população. Prova disso são as conquistas alcançadas junto ao Governo Federal, que asseguram investimentos jamais vistos na história do município.

“Nosso principal compromisso é estar na busca incessante de parcerias para garantir projetos que fortaleçam a infraestrutura, impulsionem o desenvolvimento econômico e tornem Capanema uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, enfatizou.

Da Ascom PMC/Fotos: Ryva Dayvan