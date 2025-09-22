segunda-feira, setembro 22, 2025
Último Dia para se Inscrever em Estágio de Nível Médio no BRT Metropolitano

Terminam nesta terça-feira (23) as inscrições para o processo seletivo de estágio de nível médio no BRT Metropolitano, sistema de transporte que integra Belém e cidades da Região Metropolitana, como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel. Ao todo, são 150 vagas disponíveis, destinadas a estudantes interessados em adquirir experiência profissional e contribuir com o funcionamento do transporte público.

O estágio oferece bolsa-auxílio de R$ 485,98 por mês, com direito a auxílio transporte, e carga horária de 20 horas semanais. Os selecionados terão a oportunidade de atuar em estações e terminais do BRT, orientando passageiros, auxiliando na organização do fluxo de pessoas e contribuindo para a segurança e eficiência do transporte.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc): https://pss.seduc.pa.gov.br/inscricao/. Durante o cadastro, é necessário anexar documentos pessoais como CPF, identidade, comprovante de residência, título de eleitor e comprovante de matrícula escolar.

De acordo com Gilberto Barbosa, diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, o programa de estágio é uma oportunidade para que jovens desenvolvam habilidades práticas em atendimento ao público e conheçam de perto a operação de um sistema de transporte moderno e integrado. “Os estagiários terão papel fundamental nos terminais de integração e nos pontos de maior movimentação, ajudando a população a se locomover com segurança e eficiência”, afirma.

O BRT Metropolitano conecta importantes áreas urbanas e facilita o deslocamento de milhares de passageiros diariamente, oferecendo transporte rápido, seguro e acessível. Participar do estágio também permite aos estudantes conhecer o funcionamento de serviços essenciais à mobilidade urbana e desenvolver competências importantes para o mercado de trabalho.

Para mais informações, é possível consultar o edital completo no site da Arcon: https://www.arcon.pa.gov.br/.

Imagem: Agência Pará

