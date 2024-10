Márcio Garcia coloca sua mansão luxuosa à venda e valor impressiona; veja

No dia 6, a decisão do ator Márcio Garcia de colocar sua mansão à venda no Joá mexeu com o mercado imobiliário carioca. Situada entre a Barra da Tijuca e o Leblon, este refúgio de luxo é agora o centro das atenções, graças à sua localização invejável em uma das maiores florestas tropicais do mundo.

Segundo O Antagonista, a transação está sob a responsabilidade da renomada Piquet Realty, liderada por Cristiano Piquet. Apelidada de “melhor casa do Rio de Janeiro”, a propriedade está sendo ofertada por US$ 50 milhões, o equivalente a cerca de R$ 250 milhões. Cada detalhe dessa residência é cuidadosamente pensado para exalar conforto e sofisticação, culminando em um preço que reflete sua exclusividade.

Quais são os destaques da Mansão de Márcio Garcia?

A Casa Joá vai muito além de uma simples residência. Apresenta-se como um refúgio completo de luxo, com seus três núcleos independentes e acesso exclusivo. A segurança é um dos grandes destaques, com vigilância 24 horas e seguranças armados garantindo a proteção dos moradores e visitantes.

Composta por sete suítes e 18 banheiros, a mansão é um verdadeiro exemplo de sofisticação arquitetônica e inovação. As áreas de lazer não ficam atrás: uma piscina de 25 metros e uma jacuzzi para 10 pessoas são apenas algumas das opções disponíveis para o lazer e relaxamento dos futuros proprietários.

Por que a Casa Joá é Considerada Única?

O que realmente diferencia a Casa Joá é seu deslumbrante design arquitetônico e o renomado paisagismo de Burle Max, que harmoniza a residência com o ambiente natural. A arquitetura segue o conceito “Work, Living, and Play”, proporcionando um espaço que integra trabalho, vida e lazer com perfeição.

A mansão também se destaca pela visão moderna de conectar os ambientes internos com a natureza, uma assinatura de luxo que atrai compradores que buscam uma experiência de vida realmente especial e exclusiva.

Como se destaca no Mercado Imobiliário de Luxo?

Além de suas características impressionantes, a venda da mansão de Márcio Garcia ressalta a excelência das residências de alto padrão no Brasil. O mercado de imóveis de luxo no Rio ganha destaque com essa transação única, atraindo o interesse de investidores nacionais e internacionais que buscam exclusividade e qualidade.

A localização privilegiada entre mar e floresta tropical oferece um refúgio perfeito.

Design arquitetônico moderno combinado com um paisagismo renomado.

Segurança de ponta e entretenimento luxuoso.

Os interessados em adquirir este ícone de luxo terão a chance de negociar diretamente com Márcio Garcia, adicionando um toque pessoal à aquisição de uma das casas mais exclusivas do país.

Os futuros proprietários da Casa Joá precisarão estar preparados para um processo de negociação meticuloso, lidando diretamente com Márcio Garcia. Segundo Cristiano Piquet, a mansão é destinada a alguém realmente especial, o que torna a busca pelo novo proprietário uma jornada exclusiva e altamente seletiva.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Instagram/Márcio Garcia l YouTube/ Cristiano Piquet