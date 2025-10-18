Mega‑Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

O prêmio principal da Mega-Sena alcançou a estimativa de R$ 48 milhões para o concurso 2.929, cujo sorteio será realizado neste sábado (18), a partir das 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto em lotéricas credenciadas quanto pelo site/app da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta simples (seis números) é de R$ 6.

No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas, o que levou ao acúmulo do prêmio. As dezenas sorteadas foram: 14 – 24 – 29 – 32 – 46 – 48.

Valor estimado do prêmio principal: R$ 48 milhões.

Prazo para apostar: até 19h do sábado (horário de Brasília).

Sorteio a partir das 20h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo.

Imagem: Reprodução