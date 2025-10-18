Urbanização de orla às margens do Rio Tocantins, no Pará, terá investimento de R$ 3,8 milhões

O Governo do Brasil, por meio do Ministério do Turismo, anunciou um investimento de R$ 3,8 milhões para a pavimentação e urbanização da Orla da Praia de Cametá-Tapera, no município de Cametá. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (17.10) na sede da Prefeitura da cidade, com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, do prefeito Victor Cassiano, autoridades locais e lideranças comunitárias. A iniciativa integra as ações do Ministério do Turismo voltadas à ampliação da infraestrutura turística e ao fortalecimento do desenvolvimento regional sustentável na Amazônia.

“Essa obra representa mais do que um investimento em infraestrutura. Ela simboliza o compromisso do Governo do Brasil com o desenvolvimento equilibrado das cidades amazônicas, garantindo oportunidades e qualidade de vida para quem vive do turismo. Cametá é um exemplo do potencial do Pará e da força do turismo na geração de emprego e renda”, destacou Celso Sabino.

Além de pavimentação, o projeto prevê drenagem, calçadas acessíveis, iluminação pública em LED, sinalização turística, paisagismo e áreas de convivência, bem como a implantação de mobiliário urbano e a melhoria do acesso viário que liga o centro urbano à praia.

A requalificação da orla tem como objetivo oferecer infraestrutura moderna, segura e sustentável, ampliando o potencial turístico do município e fortalecendo o fluxo de visitantes durante o veraneio e eventos culturais da região.

RECONHECIMENTO

O anúncio da urbanização da Orla da Praia de Cametá-Tapera foi recebido com entusiasmo pela população local, que há anos aguarda melhorias na infraestrutura da região. O sentimento predominante é de gratidão e esperança quanto aos impactos positivos que o investimento trará para o turismo e a qualidade de vida dos moradores.

O líder comunitário Roque Lopes, o “Sr. Rock”, frisou a importância da obra ao desenvolvimento regional e o reconhecimento do local como patrimônio municipal.

“Essa obra aqui, para a gente, é muito importante. Ela vai trazer mais turistas, mais visibilidade para a nossa comunidade e para o nosso município. Eu moro aqui desde criança, nasci e vivi neste lugar. Meus pais sempre cuidaram dessa praia, e eu mantive essa tradição”, celebrou Lopes.

Quem também comemorou foi Marcela Medeiros, sócia-administradora de uma indústria de palmito em Cametá, que vê na obra um marco de valorização histórica e fortalecimento do turismo no município.

“Se você for pesquisar a história da cidade de Cametá, vai ver que ela começou lá, em Cametá-Tapera. Foi ali que tudo se originou, antes de a sede ser transferida para onde está hoje. Por isso, essa obra tem um significado enorme pra gente, é como valorizar o lugar onde a cidade nasceu”, explicou Marcela.

ESTRUTURAÇÃO

A urbanização da Orla de Cametá-Tapera integra ações do Ministério do Turismo para aprimorar a infraestrutura turística nacional. O órgão repassa recursos à realização das obras, como em orlas, praças, parques, acessos a atrativos e centros de visitação.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento sustentável e de geração de oportunidades nas cinco regiões do território nacional.

“Estamos levando o turismo para onde ele faz a diferença: nas comunidades, nos municípios e nas regiões que guardam o verdadeiro patrimônio natural e cultural do Brasil. Cada obra como essa em Cametá representa um passo para tornar o turismo um vetor permanente de desenvolvimento sustentável”, concluiu o ministro do Turismo, Celso Sabino.

HISTÓRIA

Fundada em 1635, Cametá é uma das cidades mais antigas do Pará e teve papel fundamental na formação da identidade amazônica. Localizada às margens do Rio Tocantins, a cidade foi um dos primeiros núcleos de colonização da Região Norte do Brasil, consolidando-se como um importante centro econômico, político e cultural.

Conhecida por sua tradição ribeirinha, riqueza cultural e forte religiosidade popular, Cametá mantém viva a herança histórica por meio de festas tradicionais, do Círio Fluvial e de manifestações como o Carimbó e o Boi-bumbá. A cidade é reconhecida como um dos destinos mais autênticos da Amazônia Tocantina, pela hospitalidade e a beleza natural que encantam moradores e visitantes.

Por Cíntia Luna/Ministério do Turismo