MEIs agora podem pagar o DAS por cartão de crédito; veja como fazer

Nova modalidade foi liberada pela Receita Federal e oferece mais praticidade para microempreendedores manterem as obrigações fiscais e previdenciárias em dia.

Por Redação g1 — São Paulo

Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (17) que os Microempreendedores Individuais (MEI) já podem pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) com cartão de crédito. Até então, o pagamento estava disponível apenas por boleto, PIX e débito automático.

A novidade vale tanto para o DAS mensal quanto para o DAS Cobrança e o DAS de Excesso de Receita.

Segundo o órgão, a medida traz mais praticidade e flexibilidade para quem deseja manter as obrigações fiscais em dia, garantindo também os benefícios previdenciários e a regularidade do negócio.

O novo recurso está disponível na opção “Pagar Online” e amplia as formas de pagamento oferecidas aos empreendedores.

Veja abaixo o passo a passo de como os MEIs podem utilizar a nova forma de quitar os tributos.

O valor recolhido pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) garante que o microempreendedor individual mantenha em dia sua contribuição previdenciária e os impostos devidos.

Segundo o Sebrae, é o pagamento regular do DAS que assegura ao MEI acesso aos benefícios do INSS, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

Foto: Reprodução/TV Globo

