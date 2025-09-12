Mercado e Complexo da Pedreira serão entregues antes da COP 30

O prefeito de Belém, Igor Normando, visitou na manhã de ontem, quinta-feira, 11, as obras do Mercado e Complexo da Pedreira. Acompanhado do secretário de obras, Arnaldo Dopazo, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, o prefeito foi recebido por uma comissão de trabalhadores da Feira e Complexo, e deu a boa notícia: “As obras estarão prontas antes da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025). Teremos o prazer de entregar espaços os quais a população e os trabalhadores do mercado e complexo merecem, e estão esperando há tanto tempo. Uma obra à altura desse bairro tão querido, que é a Pedreira”.

O Mercado da Pedreira está com mais de 70% das obras concluídas e o Complexo precisa apenas de pequenos ajustes para ser entregue.

Tanto os 211 permissionários do Mercado, quanto os 202 do Complexo da Pedreira, estão em uma feira provisória, localizada no meio da avenida Pedro Miranda. Eles estão no local há mais de três anos, desde que começaram as obras, na gestão anterior.

O Mercado da Pedreira contará com 244 novos boxes de vendas de carne, vísceras, peixe, aves, mariscos, artigos de umbanda, açaí e produtos industrializados. Já o Complexo terá 236 boxes reformados, nos setores de alimentação, serviços, produtos industrializados, hortifruti, farinha, mercearia, ervas medicinais e artigos de umbanda.

Ansiedade pela entrega da nova casa

Com a entrega do Mercado e do Complexo da Pedreira, os trabalhadores que atuam nos espaços terão um local estruturado, limpo e moderno para exercerem suas vendas em um dos bairros mais populosos de Belém.

A estrutura do antigo Mercado da Pedreira estava com pilares corrompidos e trazia risco iminente de desabamento. A fiação elétrica era muito antiga, o que chegou a proporcionar um incêndio no local.

O mercado passa por reestruturação total do piso, cobertura, sistema de esgoto, hidráulico e elétrico.

Estão sendo construídos novos boxes para os permissionários, rampas e banheiro para pessoas com deficiência.

Os permissionários foram ouvidos e atendidos em algumas especificações da obra: os boxes de vendas de alimentos, por exemplo, serão mais altos, revestidos com lajota.

Outro pedido prioritário dos trabalhadores foi para melhorar a ventilação do mercado e do complexo. Para isso, os espaços terão brisena fachada, elemento arquitetônico com a função de controlar a luz e o calor que entram no ambiente, além de telhado com área de ventilação.

Atendendo a normas da Vigilância Sanitária, os boxes de venda de açaí terão portas de vidro, para evitar o acúmulo de poeira causado pelas tradicionais portas de rolar dos equipamentos de vendas.

“É o sonho de todo feirante receber um equipamento desse, todo novinho e maravilhoso. Eu, com 35 anos de feira, nunca pensei que viveria esse momento. No antigo mercado, tínhamos muito medo. Já houve um desabamento e um incêndio por causa das precárias estruturas. Mas daqui a pouco tempo, ganharemos nossa tão sonhada nova casa”, destacou o permissionário Jocivaldo Serique, 49 anos.

“Essa reforma vai nos trazer uma nova vida, com uma feira decente e bonita. É um alívio sair da feira provisória. Principalmente pra mim, que trabalho com venda de alimentação e tenho que me preocupar em tentar manter as mínimas condições de higiene no espaço ”, disse a permissionária Marli Lima, 57 anos.

“Depois de quase quatro anos, a atual gestão da Prefeitura assumiu estas obras e vem cumprindo o cronograma dentro do prazo, após ajustes necessários no projeto”, garantiu o secretário de obras e infraestrutura, Arnaldo Dopazo.

“A Sedcon vem mantendo constante diálogo com os trabalhadores, os atendendo em suas reivindicações, e fazendo as fiscalizações e ordenamento necessários na feira provisória. Agora, estamos muito perto de entregar essa obra tão esperada por 413 trabalhadores”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha.

Fonte e imagens: Agência Belém