Estado beneficia moradores de Ananindeua com entrega gratuita de óculos de grau

O Governo do Pará realizou, nesta quarta-feira (3), uma importante ação de saúde e cidadania em Ananindeua ao distribuir mais de 700 óculos de grau gratuitamente à população local. A entrega aconteceu no Templo Labaredas de Fogo, no bairro Cidade Nova II, como parte da programação do programa “Por Todas Elas”.

O governador Helder Barbalho participou do evento e destacou a relevância da proximidade do governo com a população:

“É muito importante que o Governo possa estar perto da população, servindo aqueles que mais precisam. O ‘Por Todas Elas’ é um programa voltado para a família e para as mulheres, com diversos serviços, inclusive atendimento oftalmológico. Trazemos qualidade de vida por meio de uma visão melhor.”

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou os benefícios práticos dos óculos:

 “Eles fazem diferença no dia a dia seja para estudar, trabalhar ou realizar tarefas simples em casa. É fundamental manter consultas oftalmológicas anuais para garantir uma visão saudável. O ‘Por Todas Elas’ não vai parar.”

Para muitos, o momento foi de alívio e gratidão. Eliete Silva, 54 anos, relatou que sentia dificuldade para ler antes de receber os óculos e agora vê a vida com mais tranquilidade. Já Valéria Queiroz, 28 anos, comentou que precisava de um grau maior, mas não tinha condições de arcar com os custos agora, a doação mudou sua rotina.

Contexto e alcance do programa

Desde sua criação em 2024, o programa “Por Todas Elas” já contabiliza mais de 160 mil atendimentos em todo o Pará, oferecendo mais de 30 serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e lazer. A iniciativa visa promover a participação feminina e o acesso das famílias aos serviços públicos essenciais.

Como retirar os óculos

Quem não pôde retirar os óculos nesta quarta-feira pode se dirigir a partir de quinta-feira (4) à Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro, localizada na Estrada do Icuí-Guajará com a Avenida Independência, em Ananindeua. É necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto. Em caso de ajustes ou problemas com as lentes, esse também será o local para resolver as questões.

Imagem: Agência Pará

