Mestre Damasceno será operado em Belém após sentir dores e passar por exames

O mestre de carimbó Damasceno, um dos maiores ícones da cultura paraense, está internado no Hospital Jean Bitar, em Belém, onde deve passar por uma cirurgia de hérnia umbilical nos próximos dias. A informação foi divulgada por meio de um comunicado nas redes sociais do artista nesta sexta-feira (27), com o objetivo de tranquilizar amigos e admiradores.

Damasceno foi transferido da cidade de Salvaterra para a capital na última quarta-feira (25), após três dias em observação no hospital municipal. A mudança foi necessária para a realização de exames mais detalhados e para garantir o tratamento adequado.

Segundo a nota, o mestre está bem, lúcido, medicado e acompanhado por seu filho. A cirurgia, que será realizada pelo SUS, é considerada simples e de baixa complexidade.

Com mais de 50 anos dedicados à música e à cultura popular, Mestre Damasceno soma mais de 400 composições, seis álbuns lançados e é criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra. Mesmo com deficiência visual desde a juventude, ele é uma referência viva da cultura amazônica. Recentemente, em maio, foi homenageado com a medalha de Comendador da Ordem do Mérito Cultural a maior honraria do país na área da cultura.

A família pede boas energias e orações para a plena recuperação do artista e seu breve retorno ao Marajó.

Imagem: Reprodução