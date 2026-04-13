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Michele Andrade escolhe Cajazeiras para gravar o projeto “Sertão das Maravilhas”

Evento gratuito acontece no dia 20 de abril e promete mobilizar fãs de toda a região paraibana.

Com trajetória marcada por inovação e forte conexão com o público, a cantora Michele Andrade escolheu Cajazeiras, no interior da Paraíba, como cenário de seu novo projeto audiovisual. No dia 20 de abril, a artista grava o espetáculo “Michele no Sertão das Maravilhas”, um projeto de forró idealizado por ela para celebrar o São João e exaltar as tradições nordestinas. A apresentação será gratuita e promete transformar a cidade em um grande palco da cultura nordestina.

Inspirado no universo lúdico de Alice no País das Maravilhas, o projeto apresenta o sertão como território de infinitas possibilidades criativas e culturais, conectando fantasia e tradição para valorizar a riqueza do Nordeste em linguagem contemporânea. Com repertório voltado ao forró e às sonoridades típicas da época junina, o espetáculo antecipa o clima do São João e já traz a expectativa de participações especiais.

Com o sangue nordestino correndo nas veias, Michele ressalta a ligação pessoal com o projeto: “Eu sempre enxerguei o Nordeste como um lugar onde tudo é possível. Cresci cercada por histórias, cores, sons e tradições que despertam a imaginação e fazem a gente sonhar. O São João das Maravilhas nasce desse desejo: transformar a riqueza da nossa cultura em um universo mágico, lúdico e cheio de possibilidades. É uma forma de mostrar ao mundo o quanto o Nordeste é grande, diverso e inspirador”.

Além das músicas, essa valorização das raízes culturais também se traduz nos elementos visuais e simbólicos do espetáculo. Dois mascotes representam o universo afetivo nordestino: a galinha, símbolo do cotidiano popular, e o jumento, um dos maiores ícones culturais da região e que hoje enfrenta risco de extinção. Sua presença reforça a importância da preservação de símbolos fundamentais da identidade nordestina.

Assim, “Michele no Sertão das Maravilhas” se consolida como um projeto de forró pensado desde sua concepção para celebrar o São João, unindo tradição, fantasia e música em um espetáculo criado por Michele Andrade para emocionar o público e enaltecer o Nordeste em sua forma mais vibrante.

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