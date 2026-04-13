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FCP convoca artistas e grupos de dança para ocupação de espaços públicos

Edital oferece salas equipadas para ensaios e produções; inscrições seguem abertas até o início de maio.

Inicia nesta segunda-feira (13) o período de inscrições para o Edital de Ocupação Cultural n° 03/2026, realizado pela Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP). A iniciativa visa selecionar sete propostas artísticas para ocuparem a Sala de Dança Augusto Rodrigues (na Casa das Artes) e a Sala Olímpio Paiva (no Teatro Margarida Schivasappa). Os interessados têm até o dia 3 de maio para realizar a inscrição gratuita pelo site oficial da FCP.

O edital foca em apoiar artistas, companhias e coletivos que residam no Pará há pelo menos dois anos e que necessitem de infraestrutura para ensaios, pesquisas de linguagem ou manutenção de espetáculos. Segundo Lana Machado, diretora de Artes da FCP, a ação é fundamental para quem não possui espaço físico próprio. Os projetos selecionados poderão utilizar as salas entre 11 de maio e 3 de julho, oferecendo como contrapartida atividades como oficinas ou ensaios abertos à comunidade.

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