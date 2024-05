Moraes pede que novas apurações sejam feitas contra Monark

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que sejam feitas novas investigações contra o influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a medida atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que pediu apurações adicionais sobre postagens de Monark.

Com a decisão de Moraes, a Polícia Federal (PF) deve juntar ao processo contra influenciador, em até 30 dias, informações sobre dados cadastrais e análise do conteúdo de canais, perfis e contas bloqueadas de Monark. Em junho do ano passado, o ministro do STF

Em junho do ano passado, Moraes ordenou o bloqueio dos perfis do youtuber nas redes sociais. Na ocasião, o magistrado argumentou que ele havia compartilhado “notícias fraudulentas” sobre o funcionamento da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mesmo com o bloqueio, Monark criou um canal no Spotify e comandou uma live ao lado do jornalista Allan dos Santos, que também faz parte da lista dos censurados por ordem de Moraes. Em agosto, Monark foi multado em R$ 300 mil por descumprir a decisão judicial, ao fazer novas publicações.

Na decisão atual, Moraes também pede que a PF esclareça se alguma medida foi tomada para confirmar a participação de Monark no podcast. Em janeiro, a Polícia Federal alegou que Monark cometeu o crime de desobediência judicial ao criar novos perfis nas redes sociais.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Youtube