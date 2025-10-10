Terminal Hidroviário de Icoaraci é o novo ponto de partida do Círio Fluvial nesse sábado

MUDANÇA CONFIRMADA PELA DIRETORIA DA FESTA E PELA MARINHA GARANTE MAIS SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES DA FESTIVIDADE

Uma das mais belas e tradicionais romarias da Festividade de Nazaré, o Círio Fluvial, neste ano terá um novo local de saída: o Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci (distrito de Belém). A mudança foi confirmada após uma avaliação técnica realizada pela Marinha do Brasil, na manhã de ontem, quinta-feira, 09, e pela Diretoria da Festa de Nazaré.

Durante a vistoria, equipes da Marinha simularam o atracamento do Navio Hidroceanográfico (NHo) Garnier Sampaio, que tradicionalmente transporta a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante a romaria pela Baía do Guajará. A estrutura naval do terminal também foi inspecionada e aprovada.

“É uma satisfação ver o novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci sendo o ponto de partida do Círio Fluvial. Essa obra foi pensada para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade a quem vive e visita o distrito. Ver esse espaço recebendo os devotos de Nossa Senhora mostra que o investimento foi bem sucedido, e que essa obra vai servir à fé e ao povo do Pará”, destacou o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Hilton Aguiar.

DEVOÇÃO NAS ÁGUAS

O Círio Fluvial é a quarta romaria da Festividade de Nazaré. É realizado sempre no segundo sábado de outubro, véspera do Círio. O cortejo percorre cerca de 18 quilômetros pela Baía do Guajará, iniciando em Icoaraci e encerrando na escadinha da Praça Pedro Teixeira, ao lado da Estação das Docas. A previsão de chegada é às 11h.

O novo terminal foi entregue pelo governo do Estado, por meio da CPH, na quarta-feira (8), data em que o Distrito de Icoaraci celebrou 156 anos. Com 1.000 metros quadrados (m²) de área construída e arquitetura moderna, o espaço oferece mais segurança e conforto aos devotos que acompanharão o início da procissão fluvial.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias