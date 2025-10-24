Mulher flagra marido com influenciadora paraense no quarto e posta cena na web

Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (23) mostra o momento em que uma mulher flagra o marido com uma influenciadora digital no quarto do casal, no município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará.

Segundo o registro, a mulher e outras pessoas chegaram à residência, encontraram a porta trancada, conseguiram entrar e encontraram o homem sem camisa e a influenciadora escondida dentro do banheiro do quarto.

Em nota, a influenciadora afirmou que “tudo não passou de um mal-entendido” e garantiu que nada aconteceu. O homem, por sua vez, disse que ele e a influenciadora são amigos, que o episódio foi uma “narrativa caluniosa” e que estar sem camisa seria apenas costume.

Ambos a influenciadora e o marido declararam que pretendem mover ações judiciais contra os responsáveis pela gravação. A mulher que fez a gravação afirma que as imagens são claras e que “não há o que se questionar”.

Imagem: Reprodução Redes Sociais