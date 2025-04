Nacional – Quaest: Desaprovação do governo Lula sobe sete pontos e chega a 56%

O trabalho realizado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por mais da metade dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 02. O levantamento mostra que 56% desaprovam a terceira administração do petista, enquanto 41% aprovam. Não sabem ou não responderam são 3%.

Em janeiro, o índice de aprovação era de 47%; o de desaprovação, 49%. Os que não sabem ou não responderam eram 4%.

Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quaest, presencialmente, entre 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Fonte: CNN Brasil/Imagem: Reprodução