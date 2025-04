Papão vence o Águia de Marabá por 3 a 1 e é o primeiro finalista do Campeonato Paraense de Futebol Profissional

O Paysandu venceu o Águia de Marabá pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 1 na noite chuvosa desta terça-feira, 1º de Abril, Dia da Mentira, jogo que aconteceu pelas quartas de finais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2025 no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. A partida, como sempre, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e portal internacional de A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Agora, o Papão da Curuzu, na condição de primeiro finalista do Parazão, aguarda o confronto entre Remo e Tuna Luso Brasileira, que acontecerá amanhã, a partir das 20h, no Novo Mangueirão, para ver quem será seu adversário na grande final do Campeonato Paraense.

O perdedor do confronto entre Clube do Remo e Tuna irá disputar o terceiro e quarto lugares com o Águia de Marabá, que hoje foi despachado da final pelo Bicola.

O JOGO

Com gols de Nicolas, Rossi e Benítez, o Papão fez a alegria da Fiel em noite de muita chuva, mas também de muita alegria, onde os torcedores chegaram para ajudar o Bicola a se projetar rumo ao Bi-Campeonato e ao 51º título de campeão paraense.

O Paysandu entrou no gramado mostrando sua supremacia. No entanto, o Águia de Marabá não parecia com medo, tanto que foi resiliente em encarar o adversário de modo a levar várias vezes perigo para a área bicolor. E, nesse esforço, o time do sudeste paraense tirou o seu com um gol de Kukry. Eles correram atrás do empate até que foram surpreendidos com a jogada de Benítez, que voltou a balançar a rede em favor do Bicola. Caso o empate houvesse ocorrido, as equipes iam para o tira-teima na cobrança de penalidades, o que, lógico, dá mais embalo e emoção no jogo, mas acabou não acontecendo.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu