Navio-Escola da Marinha abre para visitação gratuita em Belém na quinta (11)

O Navio-Escola (NE) “Brasil”, da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública no Porto de Belém, no dia 11 de dezembro, (quinta-feira), das 14h às 18h. A capital paraense é o último ponto de parada da 39ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha, fase final da formação dos futuros oficiais da Marinha.

A Viagem deste ano teve início no dia 2 de agosto, no Rio de Janeiro (RJ), e tem previsão de término para o dia 21 de dezembro. O roteiro contemplou 17 portos, em 13 países: Natal (Brasil), Casablanca (Marrocos), Valência (Espanha), Toulon (França), Civitavecchia (Itália), Le Havre (França), Antuérpia (Bélgica), Oslo (Noruega), Gotemburgo (Suécia), Hamburgo (Alemanha), Londres (Grã-Bretanha), Lisboa (Portugal), Baltimore (Estados Unidos), Jacksonville (Estados Unidos), Cozumel (México), Cartagena (Colômbia) e Belém (Brasil).

Durante a Viagem de Instrução, são ministradas aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, bem como é conduzida a importante fase de adaptação à vida de bordo. Ao término da Viagem, os Guardas-Marinha serão nomeados ao posto de Segundo-Tenente e designados para servirem em Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil por todo o País.

Saiba mais sobre o NE “Brasil”

O Navio-Escola “Brasil” foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir de um projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia Naval da Marinha do Brasil. Sua construção foi iniciada em setembro de 1981 e, após dois anos, no dia 23 de setembro de 1983, o Navio foi lançado ao mar, tendo sido incorporado à Marinha em 21 de agosto de 1986.

Ao longo de sua vida, o Navio tem recebido diversas atualizações tecnológicas com a finalidade de oferecer um padrão de excelência aos futuros Oficiais de Marinha.

A maioria proveniente de projetos desenvolvidos tanto pela Marinha do Brasil quanto por empresas nacionais, destacando-se um sistema de simulação tática e treinamento, importante recurso instrucional de operações navais.

O atual Comandante do Navio é o Capitão de Mar e Guerra Rodrigo Monteiro Lázaro, que assumiu o cargo em 9 de janeiro de 2025.

A tripulação é composta por 31 Oficiais, 217 Praças e 140 Guardas-Marinha, da Turma “Almirante Bosísio”, dos quais três são representantes estrangeiros (Namíbia, Camarões e Senegal), que cursaram a Escola Naval. Também embarcam um oficial do Exército Brasileiro, um da Força Aérea Brasileira, dois representantes da Marinha Mercante e Guardas-Marinha de outros países, como: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Egito, México, Paraguai, Portugal e Uruguai.

Serviço:

Visitação Pública ao Navio-Escola (NE) “Brasil”

Local: Porto de Belém, Armazéns 11 e 12

Data: 11 de dezembro

Horário: das 14h às 18h

Fonte e imagens: 4º DN