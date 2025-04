NBA: Draymond Green é eleito o “raçudo” da temporada

Alex Caruso, atualmente no Oklahoma City Thunder, tinha sido o escolhido no ano passado, quando estava no Chicaco Bulls

Da Reuters

Draymond Green foi eleito, nesta sexta-feira (25), o “raçudo” da temporada regular de 2024/25 da NBA. O ala do Golden State Warriors, de 35 anos, teve médias de 9,0 pontos, 6,1 rebotes, 5,6 assistências, 1,5 roubos de bola e 1 bloqueio em 68 jogos, sendo 66 como titular.

Green também ficou entre os 40 melhores da liga em todas as nove categorias que buscam mapear o “mais raçudo”, que incluem desvios de bola, recuperação de bolas em disputa e impedir o rebote adversário, entre outras.

O quatro vezes All-Star e oito vezes All-Defensive Team já tinha sido eleito o Jogador Defensivo do Ano em 2016/17, premiação em que foi um dos finalistas na atual temporada, mas que acabou indo para Evan Mobley, pivô do Cleveland Cavaliers.

O Hustle Award (em tradução, livre “prêmio ao raçudo”) homenageia um jogador “que se esforça e faz jogadas que não aparecem com frequência no box score, mas que ajudam a determinar o sucesso do time”, de acordo com a NBA.

Criado em 2016/17, a premiação tem Marcus Smart, nos tempos de Boston Celtics, como maior vencedor — foram três conquistas, sendo o único multicampeão. Alex Caruso, atualmente no Oklahoma City Thunder, tinha sido o escolhido no ano passado, quando estava no Chicaco Bulls.

Draymond Green • @warriors