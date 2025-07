Netflix confirma 3ª temporada de DNA do Crime: Streaming garante o retorno destes nomes do elenco

Série criminal está há um mês no Top 10 da plataforma.

Com o fenômeno da primeira, e o recente sucesso da segunda temporada de DNA do Crime, a possibilidade de renovação era muito alta. Conforme imaginado, a previsão se concretizou: a Netflix acaba de confirmar a 3ª temporada da série policial. Produzida pela Paranoïd, a produção impressionou a crítica e manteve uma audiência fiel em todas as suas entradas.

A garantia de novos capítulos não é, necessariamente, uma surpresa. O título se comporta de maneira sólida em todo o mundo com posições de destaque há cerca de um mês. No Brasil, por exemplo, não deixou o Top 10 da plataforma em nenhum momento. Além do país, também figurou entre as dez mais assistidas em países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal e Nigéria.

“Sempre que anunciamos uma nova temporada, celebramos uma grande conquista com a audiência e com nossos parceiros, como resultado de um enorme trabalho de equipe, que conta com a dedicação incansável da Paranoïd e dos talentos de escrita, direção, produção e atuação”, disse diz Haná Vaisman, diretora de séries de ficção da Netflix Brasil ao TUDUM.

““Seguir investindo nesses universos narrativos complexos é também uma forma de reforçar nosso compromisso com o audiovisual brasileiro e nosso incentivo às histórias que crescem junto com a audiência. Queremos continuar apostando em projetos que, como DNA do Crime, nascem com potencial de continuidade com tramas tocantes na vida dos personagens”, acrescenta a produtora.

Quem volta para a 3ª temporada de DNA do Crime?

Aqueles que assistiram à segunda temporada de DNA do Crime sabem que alguns dos personagens dificilmente retornarão, como é o caso de Sem Alma, interpretado por Thomas Aquino. Afinal, o personagem viu seu fim no episódio final. Isso, inclusive, foi motivo de brincadeira entre o público e o ator.

“Boa!!! Pra cima! E o Sem Alma volta?”, comentou ele na publicação da Netflix no Instagram. Em resposta, usuários da rede social fizeram brincadeiras como “Voltaaaa!!! Só que agora só a Alma e vai ser o Sem Corpo” e “vamos ressuscitar?”. Ainda que a possibilidade seja baixa, o artista ainda pode reprisar o seu papel em possíveis flashbacks ou assombrando a mente dos policiais.

Ainda assim, a Netflix confirmou que pelo menos três nomes do elenco principal retornam: “Suellen (Maeve Jinkings), Benício (Rômulo Braga) e Isaac (Alex Nader) ainda têm muitas histórias para viver!”, afirma o comunicado do streaming.

“É muita emoção voltar ao universo do DNA do Crime, reencontrar os lugares, os personagens, as histórias da nossa tríplice fronteira. E mais do que isso, é ter a chance de retribuir, mais uma vez, o amor que as pessoas têm pela série. DNA traz sempre uma surpresa e vamos a ela mais uma vez”, disse Heitor Dhalia, diretor e showrunner da série.