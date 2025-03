Norte Energia entrega Unidade Básica de Saúde Indígena do povo Juruna, em Altamira

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, repassou, na quarta-feira, 12, a Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da aldeia Mïratu, localizada na Terra Indígena Paquiçamba, para o Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira-PA (DSEI Altamira). A entrega da UBSI faz parte dos compromissos da companhia no âmbito do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI). A unidade, em funcionamento desde julho de 2016, atende 96 indígenas das aldeias Mïratu e Pupekury, da etnia Juruna.

Com o repasse, a UBSI passa a ser administrada oficialmente pelo DSEI Altamira. A estrutura tem cerca de 140 m2, e possui salas de curativo e suturas, salas de apoio para agentes indígenas de saúde e saneamento, depósitos, alojamento com dois dormitórios e equipados com centrais de ar, banheiro adaptado para pessoas com deficiência, cozinha e área de serviço. A unidade está totalmente equipada com os itens necessários ao seu funcionamento, incluindo detector de batimento fetal cardíaco portátil, otoscópios (instrumento médico que permite examinar o ouvido), medidores de pressão arterial adulto e infantil, estetoscópios, cadeira de rodas, fogão e geladeira, entre outros.

Estiveram presentes no evento de entrega o secretário de Saúde Indígena, Ricardo Weibe, ligado ao Ministério da Saúde, a coordenadora do DSEI Altamira, Valdilene Araújo da Trindade, o superintendente socioambiental e do componente indígena da Norte Energia, Bruno Bahiana, e a gerente socioambiental do componente indígena da Norte Energia, Sabrina Miranda Brito.

“Estamos aqui para ver essa obra já readequada, a partir da necessidade do diálogo com a comunidade indígena e com a presença, evidentemente, da Norte Energia, que financiou esses projetos. Agora as comunidades vão poder ter uma condição melhor de atendimento, qualidade, uma eficiência e dignidade para a população assistida”, destaca o secretário de Saúde Indígena, Ricardo Weibe.

Ao todo, a empresa construiu 31 Unidades Básicas de Saúde em Terras Indígenas, seguindo o projeto do Ministério da Saúde, e que já estão em uso pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Com isso, a Norte Energia reforça seu compromisso e propósito de se consolidar como um agente de transformação social e desenvolvimento sustentável no território em que atua.

“A entrega dessa unidade é um marco no licenciamento ambiental, na medida em que inaugura mais do que uma estrutura, mas também uma nova fase no relacionamento institucional entre a Norte Energia e os órgãos de saúde indígena. As 31 unidades básicas de saúde construídas pela empresa nas terras indígenas do Médio Xingu constituem importante apoio ao Estado na implementação das políticas públicas, e entregar a unidade da aldeia Mïratu é o reconhecimento do pleno atendimento dessa obrigação”, afirma Sabrina Miranda Brito, gerente socioambiental do componente indígena da Norte Energia.

PBA-CI

Desde 2013, as ações do PBA-CI da Usina Belo Monte já beneficiaram mais de 5,5 mil indígenas do Médio Xingu, com investimentos superiores a R$ 1,2 bilhão nos eixos de educação, saúde, fortalecimento institucional, preservação do patrimônio cultural, gestão ambiental, atividades produtivas e proteção territorial.

Dentre os investimentos em infraestrutura, a Norte Energia construiu e equipou 56 salas de aula, realizou a manutenção e recuperação de mais de 1.000 km de estradas; construção de 17 pistas de pouso; 354 Sistemas de Esgotamento Sanitário em 15 aldeias e em uma comunidade ribeirinha; 11 unidades de proteção territorial, 970 infraestruturas destinadas a atividades produtivas e a implantação do Centro de Monitoramento Remoto na Funai, que monitora 98% das terras indígenas do território nacional. Reforçando as ações de apoio à saúde, implementou, ainda 60 sistemas de abastecimento de água nas terras indígenas e mantém 170 profissionais à disposição do Distrito Sanitário Especial Indígena.

