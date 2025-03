Funai recebe da Adepará 1,2 tonelada de carne em Tucumã, na região do Xingu

Fiscais da Gerência de Inteligência e Combate a Fraudes Agropecuárias (GICFA) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ realizaram ontem, quinta-feira, 13, a entrega de 1,2 toneladas de carne para a sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no município de Tucumã, na região do rio Xingu. A doação foi determinada pela Justiça como resultado das operações de desintrusão realizadas em 2024, quando as forças de segurança retiraram um grupo de não indígenas que ocupava ilegalmente o território e apreenderam animais de produção que eram criados também de forma ilegal na Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu.

Com o abate dos animais e a doação da carne, a ADEPARÁ cumpre com as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para consolidar a desintrusão que foi a garantia de que o gado fosse aprendido, abatido e destinado à doação. Conforme a Gerência de Inteligência da Agência, a finalidade é colaborar com as ações desenvolvidas pela FUNAI em prol das comunidades indígenas do Estado do Pará, tendo em vista que as ações de desintrusão estão sendo realizadas de forma integrada com diversos órgãos federais e estaduais.

Segundo a Adepará, após a inspeção clínica dos animais pela defesa agropecuária, foram encaminhados ao estabelecimento de abate para passar pelo serviço de inspeção e toda a carne foi doada.

“Nós somos o órgão responsável pela defesa agropecuária no Estado e estamos atuando em parceria com frigoríficos da região, habilitados para abater esses animais. Então, além da retirada dos animais e da condução deles, nós realizamos inspeções desde a apreensão dos animais realizada por órgãos competentes, passando pelo abate, até o transporte da carne que será doada, para assim garantir o controle sanitário e de qualidade, já que nós somos responsáveis pela sanidade do rebanho, fiscalizando toda a cadeia produtiva, até a chegada da carne no comerciante, sendo um dos principais responsáveis pela seguridade e confiabilidade dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no Estado”, ressaltou Jamir Macedo, diretor-geral da ADEPARÁ.

A Funai informou que a carne será distribuída através das casas de apoio aos povos indígenas existentes em Tucumã, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu e nas aldeias localizadas nas imediações destes municípios.

Este é o segundo abate sanitário e doação de carne feita pela ADEPARÁ em 2025. No mês passado, os fiscais agropecuários da Gerência de Inteligência fizeram a entrega de 1,5 tonelada de carne para as obras assistenciais da Fazenda Esperança, projeto que atende mais de 80 dependentes químicos e que tem o apoio da Igreja Católica, no distrito de Mosqueiro.

GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA

Criada pela Portaria nº 5440, de 21 de novembro de 2023, a Gerência de Inteligência da ADEPARÁ está subordinada às Diretorias de Defesa e Inspeção Animal e Vegetal. É responsável por auxiliar em procedimentos operacionais, padrões, prevenção e combate de fraudes na utilização do sistema agropecuário. A GICFA tem também como atribuições, apurar irregularidades e realizar diligências em propriedades rurais; bloquear ou suspender temporariamente o cadastro agropecuário em casos de descumprimento das legislações, além de dar suporte a outras instituições, na realização de ações conjuntas quando necessário.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias