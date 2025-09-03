Torcida do Remo pressiona diretoria antes de jogo crucial pela série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz, cobrando respostas e atitude antes do próximo jogo pela Série B.

Em um clima de forte tensão, membros da torcida organizada do Remo se manifestaram na manhã desta quarta-feira (3) em frente ao Estádio Baenão, em Belém. O protesto ocorreu horas antes da equipe viajar para Manaus, onde enfrentará o Amazonas-AM pela Série B.

Dezenas de torcedores se reuniram para cobrar explicações e dialogar com o executivo do clube, Marcos Braz. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o dirigente parando para ouvir as críticas e reivindicações da torcida, que expressa grande insatisfação com a fase atual do time e a falta de resultados positivos.

O principal ponto da discussão foi a permanência do técnico António Oliveira. Uma parte da torcida defende a saída imediata do treinador, mas Marcos Braz tem sido o principal defensor do trabalho do português, argumentando que a continuidade pode trazer a estabilidade necessária para o elenco. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o clube para obter um posicionamento oficial.

