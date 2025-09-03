quarta-feira, setembro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Torcida do Remo pressiona diretoria antes de jogo crucial pela série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz, cobrando respostas e atitude antes do próximo jogo pela Série B.

Em um clima de forte tensão, membros da torcida organizada do Remo se manifestaram na manhã desta quarta-feira (3) em frente ao Estádio Baenão, em Belém. O protesto ocorreu horas antes da equipe viajar para Manaus, onde enfrentará o Amazonas-AM pela Série B.

Dezenas de torcedores se reuniram para cobrar explicações e dialogar com o executivo do clube, Marcos Braz. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o dirigente parando para ouvir as críticas e reivindicações da torcida, que expressa grande insatisfação com a fase atual do time e a falta de resultados positivos.

O principal ponto da discussão foi a permanência do técnico António Oliveira. Uma parte da torcida defende a saída imediata do treinador, mas Marcos Braz tem sido o principal defensor do trabalho do português, argumentando que a continuidade pode trazer a estabilidade necessária para o elenco. O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o clube para obter um posicionamento oficial.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Olimpíada Nacional de Eficiência Energética chega a Belém com ação educativa nas escolas
Próximo artigo
Velório de “Água, Caralh” acontece nesta quarta-feira 3 em Ananindeua

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315