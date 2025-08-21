Rede de saúde de Belém recebe do Estado reforço de R$ 4,3 milhões em equipamentos

Na manhã desta quinta-feira (21), o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Prefeitura de Belém, realizou a entrega de um novo conjunto de equipamentos hospitalares destinados a fortalecer a rede de saúde da capital. O investimento ultrapassa R$ 4,3 milhões e contempla desde tecnologias de ponta até itens fundamentais para o suporte diário das unidades de saúde. Entre os equipamentos entregues estão ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos, desfibriladores, camas hospitalares, entre outros itens essenciais para o atendimento de urgência e emergência. Esses materiais serão distribuídos para hospitais e unidades de saúde municipais, visando melhorar a qualidade do atendimento à população belemense.

A ação faz parte de um esforço contínuo do Governo do Pará para aprimorar a infraestrutura da saúde pública no estado. Desde 2019, o governo tem intensificado investimentos na área, com entregas de infraestruturas e equipamentos que transformam o panorama da assistência médica em Belém e região. Essas iniciativas consolidam o compromisso da gestão do governador Helder Barbalho em garantir acesso à saúde de qualidade aos cidadãos.

A entrega dos novos equipamentos foi acompanhada por autoridades estaduais e municipais, que destacaram a importância da parceria entre os governos para o fortalecimento da saúde pública. “Este investimento é um reflexo do compromisso do Governo do Pará em melhorar a qualidade de vida da população belemense, proporcionando um atendimento de saúde mais eficiente e humanizado”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Com a chegada desses novos equipamentos, espera-se uma melhoria significativa na capacidade de atendimento das unidades de saúde de Belém, beneficiando diretamente milhares de pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para cuidados médicos.

Imagem: Agência Pará