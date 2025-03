Oportunidade para negócios locais: projeto “Prepara Gastronomia COP 30” é lançado na próxima segunda (17)

O projeto “Prepara Gastronomia COP 30” oferece suporte completo para bares, restaurantes e cafeterias, incluindo consultorias personalizadas e capacitações, visando impulsionar o crescimento de micro e pequenas empresas.

Uma parceria estratégica entre a Organização Social Pará 2000 e o Sebrae no Pará lança o programa “Prepara Gastronomia COP 30”, na próxima segunda-feira, 17, na Estação das Docas, em Belém. O objetivo é qualificar pequenos negócios de alimentos e bebidas para a COP 30, através de palestras, mentorias e consultorias especializadas. O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas online.

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra a Estação das Docas, onde o evento irá ocorrer, destaca a importância da parceria para o fortalecimento do empreendedor e da gastronomia local.

“É com grande entusiasmo que a Organização Social Pará 2000 se junta ao Sebrae no Pará para apoiar a implementação desse programa, que vai qualificar e impulsionar os pequenos negócios de alimentação paraenses. Acreditamos que, com a realização dessa parceria estaremos preparando nossos empreendedores para um momento de grande visibilidade e oportunidades, como será a COP 30, e contribuindo para a valorização e expansão da culinária paraense, que tem uma forte identidade e é admirada em todo o mundo. Estamos comprometidos em oferecer o melhor suporte para que todos possam crescer e se destacar nesse evento histórico para Belém e para o Pará”, destaca o gestor.

O evento será uma oportunidade única para aprender com os melhores! Chefs renomados como Kátia Barbosa e Saulo Jennings estarão presentes para compartilhar suas experiências e dar orientações valiosas sobre como aproveitar as oportunidades da COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro.

A programação do evento abordará temas cruciais para o setor gastronômico, com palestras de especialistas como Nayany Costa (Sebrae/PA), Simone Lopes (Sebrae/MG), Jonas Romero (cozinha eficiente) e Natasha Paiva (gestão de pessoas e cultura organizacional). As palestras acontecerão no Teatro Maria Sylvia Nunes.

O “Prepara Gastronomia” é a sua chance de impulsionar o seu negócio! Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, padarias e cafeterias terão acesso a consultorias personalizadas, cursos, oficinas, mentorias e orientações técnicas do Sebrae/PA, com subsídio de 90% na inscrição. Prepare-se para a COP 30 e aproveite o aumento do turismo em Belém! São 260 vagas para empresas com registro formal, com acompanhamento do Sebrae/PA por até seis meses. Inscreva-se com a equipe do Sebrae/PA na Estação das Docas.

“As empresas que participarem do programa nessa primeira etapa, receberão acompanhamento personalizado, buscando criar inovações que possam refletir no faturamento e na eficiência operacional dos negócios, preparando-as para o expressivo aumento da demanda que teremos no Pará com a COP30, mas também, criando oportunidades de expansão”, ressalta a analista técnica do Sebrae/PA, Nayany Costa, gestora do programa no Pará.

Serviço:

Lançamento do Prepara Gastronomia COP 30

Data: Segunda-feira (17), às 13h

Local: Armazém 3, Estação das Docas

Inscrições: Acesse a loja virtual do Sebrae/PA aqui.



Foto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000