Pai de Alexandre Nardoni aciona Justiça contra a Record

Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, acionou a Justiça contra a Record. Ele pede R$ 20 mil de indenização por danos morais e direitos de imagem por causa da veiculação da morte de sua esposa, Maria Aparecida Alves Nardoni, em fevereiro.

O processo corre na 8ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Segundo a família, a emissora foi a única a noticiar o falecimento de Maria Aparecida e usou uma foto dela. Segundo a ação, a idosa sempre foi uma pessoa discreta, e nunca apareceu em qualquer situação.

– A Sra. Maria Aparecida era avessa a todo e qualquer tipo de exposição de sua pessoa, não queria ter que passar pelo constrangimento de ser reconhecida e perseguida, tanto que durante todos esses anos viveu recolhida, cuidando dos afazeres domésticos, convivendo com um limitado número de pessoas, familiares e amigos íntimos de sua confiança – diz a defesa dos Nardoni.

A defesa também alega violação ao apontar que seria compreensível a publicação se a morte da matriarca fosse anunciada com uma foto de Alexandre Nardoni.

– Uma coisa é a Ré informar o falecimento da mãe de Alexandre Nardoni, outra coisa, bem diferente, é utilizar e expor a senhora Maria Aparecida sem autorização e sem nenhuma necessidade – destacaram os advogados.

Eles pediram uma liminar para a remoção de vídeos e links sobre a morte de Maria Aparecida. No entanto, o juiz Pedro Rebello Bortolini não acatou a solicitação.

Ainda não há data definida para uma audiência de conciliação entre as partes. As informações são do F5, da Folha de São Paulo.

Alexandre Nardoni havia sido condenado a 30 anos de prisão pelo assassinado da filha, Isabella. A criança tinha 5 anos quando foi jogada da janela do prédio onde o pai morava, em março de 2008. Em maio de 2024, Nardoni deixou a cadeia após cumprir 16 anos. O restante da pena deve ser cumprido em regime aberto.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Sebastião Moreira