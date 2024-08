Rebeca brilha nas Olimpíadas e conquista medalha de prata

A ginasta brasileira Rebeca Andrade deu um show nas Olimpíadas de 2024 e conquistou a medalha de prata na categoria individual geral, nesta quinta-feira (1°). Em uma disputa acirrada, o ouro ficou com a atleta Simone Biles; já o bronze, com Sunisa Lee, ambas dos Estados Unidos.

A disputa foi intensa do primeiro ao último aparelho, e Rebeca chegou a atingir a liderança após o salto e as barras assimétricas. Entretanto, depois da trave e o solo, Biles ultrapassou a brasileira, garantindo 59.131 pontos. Rebeca ficou com 57.932, e Suni Lee, com 56.465.

A medalha de prata renderá a Rebeca um prêmio de R$ 210 mil em dinheiro. Somado aos R$ 56 mil da medalha de bronze na categoria em equipe, a ginasta retornará ao Brasil com ao menos R$ 266 mil.

A disputa entre as duas lendas da ginástica, Biles e Rebeca, não para por aí. No próximo sábado (3), a partir das 11h20, elas se enfrentarão no salto individual. Na próxima segunda (5), será a vez de disputarem na trave, a partir das 7h38. Por fim, a norte e a latino americanas concorrerão na categoria solo individual, também na segunda, a partir das 9h23.

Os feitos históricos de Rebeca a levaram a se tornar a maior medalhista olímpica entre as mulheres do Brasil. Até o momento, ela acumula quatro medalhas olímpicas (um ouro, duas pratas e um bronze) e oito mundiais (três ouros, quatro pratas e dois bronzes).

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ