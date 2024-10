Papão derrotado pelo Ceará e vê distância para o G4 aumentar

O Ceará recebeu o Paysandu pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1 na Arena Castelão.

Desde os primeiros minutos, o mandante demonstrou maior controle do jogo, com Erick Pulga e Aylon ditando o ritmo das ações. Aos 15 minutos, em uma jogada bem trabalhada, Rafael Ramos lançou a bola na área, e Aylon, subindo mais alto que a marcação, foi derrubado pelo goleiro adversário. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada.

Saulo Mineiro cobrou com precisão e abriu o placar para o time da casa aos 20 minutos. Em busca do segundo gol, Matheus Bahia sofreu uma falta em um contra-ataque, mas o árbitro mandou seguir.

Com apenas alguns minutos do segundo tempo, o Paysandu aproveitou uma falha da defesa adversária e marcou o gol de empate.

Aos nove minutos, em uma jogada individual, Rafael Ramos driblou um marcador e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por todos os defensores e encontrou Erick Pulga, que, com um toque sutil, deslocou o goleiro e fez o segundo gol do jogo.

Com o resultado, o Papão chega com 40 pontos e está na 13º colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Paysandu será na segunda-feira (04) de novembro, às 21h, diante do Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

