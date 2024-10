Pesquisas divulgadas no sábado apontam a vitória de Igor Normando como prefeito de Belém

Neste domingo, 27, os eleitores voltam às urnas para escolher os seus prefeitos. No Estado do Pará, o segundo turno terá duas cidades com eleições: Belém, a capital, e Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. Em Belém se encaram na disputa da preferência do eleitor os deputados estadual Igor Normando, do MDB, e federal, Delegado Eder Mauro, do PL. O primeiro figura como o virtual prefeito eleito em razão da liderança em todas as pesquisas.

Estão aptos a votar em Belém 1.056.337 eleitores.

Abaixo, seguem as pesquisas divulgadas pela Futura, Quaest, Doxa e AtasIntel:

PESQUISA FUTURA

Levantamento divulgado pela Futura na quinta-feira (24.out.2024) mostra que Igor Normando (MDB) tem 58,1% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Belém. Delegado Éder Mauro (PL) pontua 33,7.

PESQUISA QUAEST

Divulgada no sábado dia 26 às 19 horas com os votos válidos da disputa no segundo turno das eleições para Prefeito de Belém ,mostra que o candidato Igor Normando (MDB) têm 59% e que o Delegado Éder Mauro (PL) têm 41%.

PESQUISA DOXA

Doxa publicou neste sábado 26.10, a sua última pesquisa do segundo turno das eleições em Belém. Pelos dados apurados da pesquisa, Igor Normando (MDB), será o próximo prefeito de Belém, aparecendo com 64,0% dos votos válidos. O deputado federal, Eder Mauro (PL), se posiciona com 36,0%.

PESQUISA ATLASINTEL

Igor Normando tem 58,9% dos votos válidos, e Éder Mauro, 41,1%

Desta forma, na véspera do segundo turno, o deputado estadual Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Belém contra o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL).

SANTARÉM

Em Santarém, no oeste paraense, região do Baixo Amazonas, onde também haverá eleição no segundo turno, hoje, disputam a preferência do eleitorado os candidatos Zé Maria Tapajos, do MDB, apoiado pelo governador Helder Barbalho e o atual prefeito Nélio Aguiar, e JK do Povão, do PL.

Na Grande Santarém estão aptos a votar neste domingo 246.570 eleitores.

Imagens: Reprodução