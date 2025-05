Taxa de homicídios cai 43,9% no Estado em 2018, mostra Atlas da Violência 2025

A redução mantém o Pará como o 4° estado do País com maior redução no número de homicídios entre 2018 e 2023O Pará apresentou reduções significativas nos indicadores de homicídios há pelo menos seis anos segundo os dados divulgados pelo Atlas da Violência 2025, que analisa os dados computados até o ano de 2023. De acordo com o estudo, que é realizado através de uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o estado apresentou redução de 43,9% no número de homicídios registrados por Unidades Federativas (UF) referente ao comparativo entre os anos de 2018 e 2023. O número está acima da média nacional de redução durante o período, que foi de 21,1%.

O Pará também se destacou entre os cinco estados da federação com redução sistemática desde o ano de 2017, sendo eles Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. E ainda, sendo o 4° estado do País com a maior redução no número de homicídios dos últimos sete anos, ficando atrás somente dos estados de Rio Grande do Norte, Roraima e Acre, com reduções de 47,7, 47,1% e 46,9%, respectivamente. Ainda segundo o estudo, o Pará também possui reduções significativas na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, com diminuição de 46,4% nos registros entre 2018 e 2023. Sendo a terceira melhor redução da região, junto a Roraima, com 55,5%, e Acre com 50,5%.

Em relação aos homicídios de jovens de 15 a 29 anos, o estado apresentou queda de 50,2% entre 2018 a 2023. Em um comparativo de dez anos, de 2013 a 2023, a redução chega a 32,6%. Na amostragem a cada 100 mil habitantes, a redução é de 51%. O estudo aponta que as maiores taxas de homicídio se concentram no Norte e Nordeste do país, entretanto o Pará segue na contramão e se mantém entre os estados que reduziram os indicadores da violência. O estado também é apontado como uma referência por obter reduções sistemáticas nos números desde 2017.

Para Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), os dados atestam o compromisso contínuo dos investimentos na segurança pública do Pará para a garantia de segurança e qualidade de vida da população.

“Estamos realizando um planejamento estratégico desde o começo da gestão para garantir a funcionalidade das operações de segurança e, com isso, também diminuir a ocorrência de Crimes Violentos Letais Intencionais em todo território paraense. É importante ressaltar que, pela extensão territorial do estado, a redução nos índices de homicídio não é uniforme em todos os municípios, e por isso são desenvolvidas ações descentralizadas e específicas para cada região, e o resultado disso é atestado, mais uma vez, em um estudo nacional como o Atlas”, pontuou o secretário.

Em 2024, somente no mês de dezembro, o Pará atingiu queda de 45,26% no registro de homicídios em relação ao mesmo mês de 2018, com 274 registros.

Investimentos -O Atlas da Violência 2025 também atribui as reduções ao conjunto de ações estratégicas elaboradas para melhorar a efetividade das seguranças públicas estaduais, citando como caso de sucesso o programa “Territórios da Paz”, lançado pelo Governo do Pará em 2019, que atualmente se tornou política pública. O Estado já realizou a entrega de 10 Usinas da Paz em sete bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB), além dos municípios de Parauapebas, Canaã do Carajás e Marabá, que também contam com as primeiras Usinas da Paz atuantes nas cidades fora da RMB.

Além disso, no último ano, o Governo do Pará ampliou o uso de câmeras corporais (bodycams) pelos agentes de segurança e iniciou a implantação e utilização dos totens de segurança pública, que reforçam o monitoramento e agilidade no atendimento de ocorrências; além do repasse de equipamentos e viaturas para as forças de segurança.

Também foram realizadas entregas de coletes balísticos contemplando os órgãos de trânsito e guardas municipais de 13 municípios paraenses, juntamente a novas construções, ampliações e reformas prediais. Na segurança fluvial, foram entregues 10 lanchas e a base fluvial integrada de segurança pública ‘Candiru’, instalada na região conhecida como ‘garganta’ do Amazonas, em Óbidos. Todos os investimentos refletem os esforços do governo para avançar, cada vez mais, na efetividade de ações em todo o Pará.

Imagem: Agência Pará