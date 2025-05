Belém Recebe “Semana S” com Ações de Comércio, Serviços e Shows Musicais

A programação gratuita ocorrerá nos dias 16 e 17 de maio.

Com grande expectativa, Belém se prepara para receber na próxima sexta-feira (16) e no sábado (17), a “Semana S”, um grandioso evento que integra todo o Sistema Comércio Brasileiro e se destaca como o maior de sua natureza.

Além de presentear o público com shows gratuitos, a “Semana S” se configura como um amplo mutirão de cidadania. Nesta iniciativa, serão oferecidos serviços essenciais e gratuitos em diversas áreas, como educação, saúde e jurídica, entre outras. Esta significativa ação marca a celebração dos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

A programação vai destacar a gastronomia regional onde terá uma cozinha show chamada ‘Raízes da Mesa’ com destaque para os produtores e restaurantes locais. Além de mostrar todos os projetos que O Senac desenvolveu para a Cop 30 e também com ofertas de vagas gratuitas em todos os seus segmentos com foco em turismo hospitalidade e gastronomia.

Um dos destaques no campo da tecnologia será o robô humanoide e um cão robô apresentado dentro da palestra Innovation Day, promovido pelo especialista em tecnologia Tony Ventura, que promete revelar as tendências que vão transformar o seu negócio.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

Ademais, o evento promoverá encontros enriquecedores entre empresários dos mais variados segmentos do comércio, serviços e turismo. Estes momentos de diálogo abordarão temas de grande relevância, como varejo, negócios, inovação e as dinâmicas do mercado.

“A Semana S é um momento crucial para fortalecer o vínculo entre as entidades do Sistema Comércio e a comunidade. É uma oportunidade para promover o desenvolvimento econômico e social, oferecendo serviços e atividades que beneficiam diretamente os empresários, comerciários e a população em geral”, declarou o Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

No estado do Pará, a “Semana S” é uma realização conjunta da Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, sob a idealização da CNC.

Confira alguns nomes da programação cultural

DIA 16

Grupo de carimbó Sancari;

Arraial do Pavulagem;

Banda Xeiro Verde.

Grupo de carimbó Sancari; Arraial do Pavulagem; Banda Xeiro Verde. DIA 17

Baile do Mestre Cupijó

Banda AR-15

Zaynara

Veja a programação completa aqui.

Por Marina Moreira

Fotos: A Província do Pará