Capacita COP30 alcança 22 mil certificações e lançará plataforma para conectar formados ao mercado de trabalho

Programa do Governo do Pará se consolida como um dos maiores de qualificação do país e prepara paraenses para oportunidades durante e após a COP30

O Governo do Pará atingiu um marco importante nesta segunda-feira (12): 22 mil certificações entregues em um ano pelo programa Capacita COP30. A iniciativa gratuita de qualificação e formação profissional prepara a população paraense para as oportunidades que surgirão com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro deste ano, em Belém.

Durante solenidade realizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia , foram entregues mais dois mil certificados, reforçando o compromisso do Estado com a inclusão e o desenvolvimento por meio da educação profissional.

Além da continuidade da oferta de cursos, o próximo passo do programa será o lançamento de uma plataforma digital que conectará os profissionais certificados às empresas dos setores de turismo, hotelaria, gastronomia e serviços. O sistema funcionará como um banco de talentos para facilitar contratações e promover o aproveitamento da mão de obra local.

“Este é o nosso desafio: agir para que essa mão de obra qualificada seja aproveitada pelas empresas aqui no Pará”, afirmou o governador Helder Barbalho.

A ideia do Capacita COP30 surgiu da vice-governadora Hana Ghassan, também presidente do Comitê Estadual da COP30. Ela ressaltou que o objetivo é deixar um legado duradouro para a população, especialmente nos setores que devem gerar mais empregos, como o turismo. “Estamos investindo nos sonhos das pessoas ao oferecer qualificação profissional. Isso muda vidas”, destacou.

Inclusão nas ilhas e periferias

O programa contempla moradores de todas as regiões de Belém – desde bairros centrais até periferias e ilhas. Ednei Nascimento, líder comunitário da Ilha do Combu, recebeu o certificado das mãos do governador e celebrou a oportunidade. “A COP30 já é vivida por nós. Essa capacitação foi presencial, e é o segundo curso que faço. O primeiro foi de marketing em turismo”, contou.

Empreendedora na mesma ilha, Ana Cardoso, de 61 anos, também concluiu o curso e destacou o impacto positivo na comunidade. “Foram mais de 40 horas de aula que nos permitiram desenvolver projetos sustentáveis e gerar renda.”

Histórias de superação e novos rumos

O programa também revelou histórias inspiradoras como a de Valéria Santos, de 48 anos, moradora do Parque Verde, que aprimorou técnicas no curso de Panificação e Confeitaria para expandir seu negócio. Ednan Araújo, de 29 anos, seu colega de curso, agora planeja abrir uma pizzaria.

Grasielly de Nazaré, de 18 anos, concluiu o curso de inglês e agora busca sua primeira oportunidade no mercado. “Foi mais completo que um cursinho pago. Já coloquei no meu currículo e quero fazer outros cursos pelo Capacita”, afirmou.

Novas turmas e mais oportunidades

A partir desta terça-feira (13), o programa abre mais 1.200 vagas para cursos nas áreas de turismo, gastronomia e atendimento ao público em cidades como Belém, Castanhal, Salinópolis, Soure, Salvaterra e Santarém.

Entre os cursos disponíveis estão: hotelaria, marketing digital, turismo digital, inteligência artificial aplicada ao turismo, inglês, cozinha amazônica, oratória, Libras, turismo receptivo, hospitalidade e influenciador digital.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do programa: capacitacop30.pa.gov.br

“O Capacita COP30 é uma ferramenta concreta para garantir que os benefícios da COP cheguem diretamente à nossa população”, concluiu o secretário da Sectet, Victor Dias.

Com informações e Imagem: Agência Pará