Pará registra redução na criminalidade nos quatro primeiros meses deste ano

Investimentos realizados pelo Governo do Pará na área da segurança pública vêm resultando em índices positivos na criminalidade do quadrimestre de 2025, como apontam os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Nos quatro primeiros meses deste ano, o Pará registrou a redução de 59,82% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), os que englobam latrocínio, homicídio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte, quando comparado com o mesmo período de 2018.

Já em relação ao mês de abril, o Pará apresentou uma queda de 64,82% no CVLI em relação ao mesmo período de sete anos atrás. Com efeito, o melhor mês de abril deste ano desponta como o melhor entre os meses de abril, e, mais, o deste ano é o segundo melhor mês de toda a série histórica desde 2010.

No primeiro quadrimestre de 2025, o Estado computou menos 12,31% ocorrências de Crimes Violentos Letais, no comparativo com o mesmo período de 2024, e ainda, menos 5,19% de registros em relação ao mês de abril de 2024.

“Mais uma vez os números comprovam todo o trabalho que elaboramos para que a criminalidade reduza cada vez mais em todo o Estado. Isso demonstra ainda que todo o investimento que o Estado tem feito, somado às ações e estratégias de segurança, refletem nas ruas e na queda dos números de criminalidade, o que nos faz, mais uma vez alcançar uma redução histórica na criminalidade, como a que apresentamos no quadrimestre de 2025 comparado aos dos anos de 2024, e ainda, ao ano de 2018, antes da nossa gestão”, ressaltou o titular da Segup, Ualame Machado.

De acordo com os dados apresentados, o Pará computou 146 registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em abril de 2025, enquanto em abril de 2018 foram 415 casos, o que representa 64,82% de CVLIs a menos registrados neste ano, em comparação a sete anos atrás.

No acumulado, entre os meses de janeiro e abril de 2025, foram computados 577 Crimes Violentos Letais. Em 2024, foram registrados 658 casos, enquanto que no mesmo período de 2018, o número de casos registrados foi de 1.436.

RESULTADOS EXPRESSIVOS

Nos últimos sete anos, desde o início da atual gestão, a redução de crimes no Pará apresenta resultados expressivos, e isso resulta em reconhecimento nacional da política de segurança pública implementada no Estado, devido à queda constante nos registros da criminalidade.

“O combate a criminalidade, é uma constância no trabalho que realizamos, sendo fruto de uma ação conjunta entre o policiamento ostensivo e as agências de inteligência, aliados aos fortes investimentos do estado para que possamos manter a queda nos índices de criminalidade no Pará visando maior segurança e a paz social de todos”, finalizou Ualame Machado.

Da Redação com informações e imagens da Agência Pará de Notícias