Estado amplia serviços digitais para atender a todas as regiões

Com investimentos em tecnologia, o Governo do Pará consolida um novo modelo de atendimento ao cidadão, que se destaca por ser ágil, prático e cada vez mais digital. Ao criar o portal Pará Digital, o Estado centraliza, em apenas um ambiente on-line, 428 serviços públicos — sendo 100 totalmente digitais e 33 parcialmente digitalizados — em áreas essenciais, como saúde, segurança, educação, meio ambiente e cidadania.

Segundo a Prodepa (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado), responsável pela infraestrutura tecnológica e desenvolvimento de sistemas, o impacto da digitalização vai além da modernização. “Vejo diariamente o impacto positivo que nossas soluções digitais têm na vida das pessoas e na eficiência do Governo do Pará. Facilitamos o acesso a serviços públicos de forma simples, rápida e sem burocracia, até mesmo sem precisar sair de casa”, informa Domingos Santos, diretor de Desenvolvimento de Sistemas da empresa.

Entre os órgãos que mais avançaram na transformação digital está a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), que desde 2020 oferece atendimento 100% digital para abertura, alteração e baixa de empresas, por meio da plataforma Redesim. Os documentos são assinados eletronicamente, com total validade jurídica.

Para o presidente da Jucepa, Filipe Meireles, a digitalização representa um avanço administrativo. “Foi uma conquista que colocou o Estado na vanguarda da modernização e fortaleceu o ambiente de negócios, tornando-o mais eficiente, transparente e acessível para todos os empreendedores paraenses”, afirma.

A percepção do usuário reflete esse avanço. O contador Eduardo Santos, que utiliza o sistema digital da Jucepa, garante que o serviço “vai além da qualidade; busca sempre a excelência. Além de facilitar, foi ágil e muito prático. Claro que gostaria que continuasse.”

Outro destaque na estrutura do Governo é o Departamento de Trânsito (Detran), que oferta diversos serviços exclusivamente pela internet. Entre eles estão o registro de acidentes sem vítimas (Sisdat), defesa e recurso de infração, leilões de veículos, CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) digitais, parcelamento de débitos, agendamento e consulta de infrações. São mais de 15 procedimentos que o cidadão pode realizar de qualquer lugar, sem necessidade de comparecimento físico.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) também vem intensificando o uso de recursos digitais. No primeiro trimestre deste ano, registrou 13.400 atendimentos por meio do portal, que oferece 86 serviços, parte deles via login do e-Gov ou certificado digital. O atendimento remoto é outro diferencial, com suporte por telefone, e-mail, chat, videochamada e mensagem instantânea.

“A gestão pública se torna mais ágil e transparente, aproximando o cidadão do Estado, economizando seu tempo e levando inclusão digital a todos os cantos do Pará. Estamos construindo um futuro mais conectado e humano”, conclui Domingos Santos, da Prodepa.

Entre os sistemas desenvolvidos pela Prodepa estão:

• Delegacia Virtual: boletins de ocorrência

• Carteiras da Artran (Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte): emissão digital para transporte intermunicipal

• SIV Mulher (Sistema de Atendimento Integrado): para vítimas de violência de gênero

• Cadastro para Cirurgias Bariátricas: acompanhamento digital de saúde pública

• Sisp: integração das forças de segurança pública

• Alerta Celular: bloqueio de celulares roubados

• Transparência Pará: portal com dados sobre gastos e ações do governo

• Sispatri: declaração de bens por servidores públicos

Os 50 serviços mais acessados na Sefa

Para usar os serviços virtuais acesse http://www.sefa.pa.gov.br . Para mensagens ou ligações usar o call center 0800.725.5533, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias