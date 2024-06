Pará terá o dia D contra a poliomielite neste sábado

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), alerta a população que neste sábado (8) acontece o “Dia D” de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil), quando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para imunizar as crianças de 1 a 4 anos de idade. A campanha está ocorrendo desde o dia 27 de maio.

Já para as crianças menores de 1 ano será avaliada a situação vacinal, iniciando ou completando a caderneta de acordo com a idade. Além disso, será um dia para alertar sobre a importância de seguir o esquema vacinal também contra o sarampo, por meio da vacina tríplice viral.

A poliomielite, doença infectocontagiosa aguda, é caracterizada pela contaminação pelo poliovírus, que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível, em casos graves podendo evoluir a óbito, sendo a vacinação a principal forma de prevenção.

Até 3 de junho, no Estado, foram vacinadas 10.000 crianças entre 1 a 4 anos de idade, de acordo com o Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde (MS). Os números ainda apresentam uma baixa adesão do público-alvo, conforme explica a coordenadora de Imunização da Sespa, Jaíra Ataíde.

“É essencial que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinar, pois, ainda que a doença tenha sido eliminada no Brasil, outros países apresentam casos de pólio, o que traz o risco de reintrodução da doença. Portanto, os níveis de baixa adesão são preocupantes”, afirma.

A Sespa reforça que a campanha deste ano, em particular, é importante para o enfrentamento à pólio, já que o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP), no formato injetável. Com a mudança, o esquema vacinal e a dose de reforço contra a doença, a partir do segundo semestre deste ano, serão feitos exclusivamente com a VIP.

“Desde a erradicação da doença, os órgãos de saúde vêm se empenhando para a manutenção dos indicadores, além da vigilância ativa para busca de casos de paralisia flácida aguda para que o Brasil se mantenha livre da doença. Para isso, é necessário também que os pais contribuam para manter esse quadro e elevar as coberturas vacinais”, alerta Jaíra Ataíde.

A maioria das pessoas infectadas não manifesta sintomas ou apresenta poucos sintomas, similares a outras doenças virais, como febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, náuseas e vômitos, prisão de ventre, espasmos e rigidez. Nas formas mais graves instala-se a flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores.

Neste sábado, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o Estado estarão abertas para imunizar as crianças. Em Belém, especificamente, as doses estarão disponíveis também na Uremia, no Centro de Saúde da Uepa, faculdades Fibra (Avenida Gentil Bittencourt com Generalíssimo Deodoro); Unama (Avenida Alcindo Cacela), e Unifamaz (Avenida Doca de Souza Franco.

Ainda em Belém, as vacinas poderão ser encontradas também nos hospitais militares da Aeronáutica, Exército e Marinha, além das ações do TerPaz e do programa “Governo do Pará nos Bairros”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará