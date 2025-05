Parque do Utinga recebe capacitação ambiental com foco em trilhas e brinquedos naturais

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, sediou três capacitações voltadas à qualificação de profissionais e estagiários que atuam em Unidades de Conservação. Os cursos abordaram temas como sinalização e manejo de trilhas, além da instalação de brinquedos naturalizados estruturas que integram o brincar ao ambiente natural.

A iniciativa foi promovida pelo Ideflor-Bio em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. As formações foram conduzidas por Marcelo Freire Mendonça, coordenador da Trilha Interparques, projeto voltado à valorização de áreas verdes urbanas.

Entre os destaques, o curso de brinquedos naturalizados abordou desde o conceito desses equipamentos até normas de segurança e análise de riscos, promovendo o uso lúdico e consciente dos espaços públicos.

“A troca de experiências com outras regiões fortalece nosso trabalho nas UCs e inspira práticas sustentáveis e educativas”, destacou Júlio Meyer, gerente regional do Ideflor-Bio em Belém.

Os cursos também tiveram atividades em campo, tornando o aprendizado mais prático e vivencial. Segundo o estagiário Jefferson Azevedo, o conteúdo vai enriquecer sua atuação com educação ambiental: “Aprendi técnicas que vão impactar diretamente meu trabalho em espaços naturais.”

A expectativa do Ideflor-Bio é expandir as formações ao longo do ano, incluindo novas temáticas e mais regiões do Pará.

Imagem: Divulgação