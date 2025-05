Diego Abreu celebra 9 anos de carreira com o lançamento do EP “Mais Um Lance”

Comemorando quase uma década de trajetória musical, o cantor paraense Diego Abreu apresenta ao público o seu mais novo trabalho: o EP “Mais Um Lance”. O lançamento marca uma nova fase na carreira solo do artista, reunindo três faixas autorais que mesclam diferentes ritmos da música popular com o inconfundível swing da guitarra paraense.

O EP traz a música-título “Mais Um Lance”, além das faixas “No Vazio”, com participação da Banda Kpricho, e “Arrepiei”, que conta com a voz marcante do cantor Gabriel Pompeu. O trabalho estará disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo, reforçando a presença de Diego Abreu nas mídias digitais.

— “Esse é um trabalho feito com muito cuidado e carinho. Misturamos bachata, piseiro, beat melody, cumbia e, claro, o swing da nossa guitarra paraense. Espero que o público goste e aceite nosso som com o coração aberto”, comenta Diego.

Diego Abreu iniciou sua trajetória musical na Banda KL3 e já participou de projetos com grupos como Envolvimento, Açaí Latino e Fest Top. Hoje, segue carreira solo, levando música e cultura por onde passa, com uma identidade sonora que valoriza suas raízes e dialoga com novas tendências.

Com esse novo lançamento, Diego reafirma seu compromisso com a música e convida o público a embarcar em mais um lance de sua jornada artística.

Para acompanhar as novidades de Diego Abreu:

📱 Instagram: @diegoabreucantorr

▶️ YouTube: Diego Abreu Oficial

📞 Contato para shows: (91) 98958-2081