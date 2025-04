Passeio ao ar livre auxilia no tratamento de pacientes no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém

“Foi dar uma caminhadinha hoje? Que benção, mãe. São anjos na sua vida, ao seu redor. Eu estou tão emocionada”. Letícia Maia Jaty, filha da dona Miraselma Pinto Maia, de 64 anos, não escondeu a emoção ao ver, por chamada de vídeo, a mãe passeando ao ar livre, nas dependências do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará. Internada há um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a paciente está em recuperação de uma cirurgia, e ontem, sexta-feira, 04, ganhou a chance de participar de um passeio terapêutico.

“É uma paciente que está estável, lúcida, tem muita interação com a gente. E quando as meninas falaram para ela do passeio, ela abriu um ‘sorrisão’. Isso ajuda muito no tratamento. Nada como ela sair e receber a luz do Sol, ver o dia, deixar aquele ambiente mesmo que seja por alguns minutos. A gente avalia sempre a condição para os usuários participarem sempre que possível. É importante”, explicou a médica intensivista, Wellingta Matos.

A dona Miraselma deixou um pouco o ambiente de internação e foi dar uma voltinha na área externa do hospital, com o auxílio de duas técnicas de enfermagem. Ela fez todo o trajeto em uma cadeira de rodas, até chegar à maloca da unidade. Lá, decidiu levantar e caminhar um pouco. Depois, teve a oportunidade de ligar para conversar e matar a saudade da filha.

A paciente aprovou o dia diferente durante a recuperação e afirmou que o que estava mais sentindo falta era contato com a natureza e as plantas. “Foi muito bom mesmo. Ver os capins verdes, as árvores, as plantas. Quando estou em casa, não paro, de um lado para o outro cuidando das minhas plantinhas. Também consegui dar uma andadinha. Foi muito legal, eu gostei”.

Os passeios terapêuticos são uma iniciativa das equipes de assistência da UTI em parceria com o setor de humanização do HRBA. Os usuários são avaliados por vários profissionais e só são liberados se atenderem os critérios clínicos necessários para a participação. O objetivo é auxiliar o tratamento dos pacientes para o enfrentamento do processo de hospitalização.

“Geralmente, fazemos esse passeio com pacientes que estão com alto período de internação no hospital e eles têm a necessidade de ver a luz do Sol, pegar um vento. A ideia é proporcionar um ambiente melhor para eles. Faz muita diferença para pacientes que estão há mais de mês em uma enfermaria, sem contato com o mundo externo. É positivo até para a recuperação deles”, ressaltou a supervisora de humanização do HRBA, Karine Campos.

Para o diretor-geral da unidade, Matheus Coutinho, o Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza uma série de ações para promover a melhor experiência dos usuários dentro da instituição. E os passeios terapêuticos são uma forma de melhorar a estadia dos usuários e dar mais ânimo para as etapas de tratamento.

“Além de ofertarmos uma assistência de excelência, também nos preocupamos com o bem-estar de cada paciente que está aqui conosco. Por isso, para aqueles que podem, o passeio terapêutico é um projeto muito importante, que leva o usuário a ter contato com a natureza, saindo um pouco do ambiente de internação. Ele recarrega as energias para aquele que está em recuperação e ficamos muito felizes de poder proporcionar isso a eles”, afirmou.

Serviço

Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias