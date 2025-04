Paysandu vence nos pênaltis o Goiás e é o Pentacampeão da Copa Verde 2025

Foi no peito e na raça! Foi assim que Paysandu, de Belém do Pará, conquistou o título da Copa Verde 2025, se sagrando pentacampeão ao vencer o Goiás na casa do adversário, em Goiânia, pelo placar de 5 a 4 nos pênaltis, após um heroico empate em 1 a 1. Os heróis do Papão da Curuzu foram os jogadores Matías Cavalleri, no último lance na fase final da partida disputada no Estádio Serra Dourada e Leandro Vilela que, nos pênaltis, fez o gol da vitória bicolor. É a quinta Copa Verde da história do Bicola que passa o final da noite desta quarta-feira, 23, e madrugada de amanhã, em festa.

O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Mas foi um título que chegou num dos piores momentos do Paysandu, que está em péssima campanha na Segundona do Campeonato Brasileiro. E foi uma partida sofrida, haja vista que o Goiás estava vencendo e dominando a partida desde o primeiro tempo. Como dito anteriormente, foi no último lance do jogo que o Paysandu azedou a zona de conforto dos goianos, apesar da boa defesa do clube paraense.

Em doze edições da Copa Verde, é bom anotar, esta foi a nona vez que o Bicola chegou à final da competição e a quinta em que saiu com a taça.

O gol de Matías Cavalleri saiu nos 48 minutos do segundo tempo. Ele é dado como o jogador que salvou o Bicola. A delegação volta de Goiânia ao meio-dia desta quinta-feira, 24. Os treinos começam imediatamente, haja vista que o Bicola precisa se reabilitar na Série B e vai enfrentar o CRB no próximo domingo, 27, às 17h, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão.

PÊNALTIS

Terminado o tempo regulamentar, as equipes foram para a cobrança de penalidades. O Goiás iniciou com Tadeu abrindo o placar. Rossi foi o primeiro a cobrar para o Paysandu e mandou a bola fora do estádio. Depois, Arthur Caike e Douglas Teixeira marcam para o Goiás, enquanto Giovanni e Marlon, para o Paysandu. Na quarta cobrança, Gonzalo Freitas mandou fora do estádio a chance do Goiás. Matías Cavalli foi e empatou em 3 a 3 a série. No fechamento da primeira leva de pênaltis, Messias fez para o Goiás e Nicolas para o Paysandu. Já na série alternadas, Marcão isolou a cobrança do Goiás e Leandro Vilela deu ao Bicola o pentacampeonato da Copa Verde.

Caso a CBF acabe com a competição, pode-se dizer que o Paysandu ficou para apagar as luzes da Copa Verde.

Texto: Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu.