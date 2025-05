Personal trainer e policial militar mortos são velados; crime chocou a cidade

Os corpos do personal trainer Alberto Wilson dos Santos Quintela, conhecido como “Beto”, e do policial militar Rodrigo Alves Ferreira estão sendo velados nesta quarta-feira (21) em Belém. O velório de Beto acontece em uma capela particular no bairro do Marco, enquanto o de Rodrigo ocorre na Capela dos Capuchinhos, no bairro do Guamá. Os sepultamentos devem ocorrer ainda hoje, mas horários e locais não foram divulgados.

A tragédia aconteceu na noite da última segunda-feira (19), em frente a uma academia na avenida Senador Lemos, bairro da Sacramenta. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Rodrigo, que pilotava uma motocicleta, aborda Beto, que já estava dentro de seu carro. Após uma breve discussão, um terceiro homem, supostamente um policial civil aposentado, se aproxima e atira.

As imagens mostram que o policial militar cai ao lado do veículo. Inicialmente, relatos apontaram que Rodrigo teria disparado contra Beto, mas as gravações indicam que os tiros fatais podem ter partido exclusivamente do terceiro envolvido, que fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio doloso e trabalha com a hipótese de motivação passional.

Em nota, a PC informou que Alberto foi encontrado morto dentro do carro e que Rodrigo, apontado como autor do crime, também foi alvejado e morto pelo terceiro homem. Perícias estão sendo realizadas para esclarecer a dinâmica exata do ocorrido.

A academia Four Fit, onde Beto trabalhava, decretou luto e não abriu as portas nesta terça-feira (20). “O legado do professor Beto continuará vivo entre nós, em cada treino, em cada conquista e na inspiração que ele sempre representou”, declarou o estabelecimento nas redes sociais.

Amigos e alunos prestaram homenagens emocionadas ao personal trainer. “O sonho de ser pai, tantos planos… estava no auge da carreira”, lamentou uma internauta. Outra escreveu: “Até quando o ser humano vai se achar no direito de tirar a vida do outro?”

A cidade de Belém segue abalada com a tragédia, enquanto familiares, amigos e colegas se despedem das vítimas.

